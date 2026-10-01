فروش خودروهای تسلا در اروپا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ثبت خودروهای جدید تسلا در چند بازار اروپایی در ماه سپتامبر افزایش یافت و نشانه‌هایی از ادامه روند بهبود فروش این خودروساز آمریکایی در اروپا نمایان شد.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی نهادهای خودرویی فرانسه، نروژ و سوئد، ثبت خودروهای تسلا در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته در فرانسه ۶۱.۹ درصد، در سوئد ۳۸.۴ درصد و در نروژ ۲.۲ درصد افزایش یافت.

افزایش ثبت خودروها که به‌عنوان معیاری برای سنجش فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد، ادامه روند بهبود عملکرد تسلا در بازار اروپا محسوب می‌شود؛ بازاری که این شرکت طی دو سال گذشته با کاهش فروش و افزایش رقابت روبه‌رو بوده است.

طبق داده‌های انجمن خودروسازان اروپا، ثبت خودروهای تسلا در اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا در فاصله ژانویه تا اوت امسال ۴۳.۳ درصد افزایش یافته است. در همین مدت، بازار خودروهای تمام‌برقی باتری‌محور در این منطقه ۳۸.۸ درصد رشد کرده است.

رویترز گزارش داده است که مقایسه با سطح پایین فروش در سال گذشته، افزایش قیمت سوخت، مشوق‌های دولتی و رشد تقاضای مصرف‌کنندگان برای خودروهای برقی از جمله عوامل مؤثر بر بهبود فروش تسلا در اروپا بوده‌اند.

با این حال، آمار مربوط به فرانسه، سوئد و نروژ هنوز تصویر کاملی از بازار اروپا ارائه نمی‌کند و اطلاعات مربوط به دو بازار بزرگ خودرو در این قاره، یعنی آلمان و بریتانیا، قرار است در ادامه هفته منتشر شود.

این داده‌ها در شرایطی منتشر شده‌اند که خودروسازان برقی در بازار اروپا با رقابت فزاینده، به‌ویژه از سوی تولیدکنندگان چینی، مواجه هستند و تغییرات تقاضا در بازار خودروهای برقی همچنان مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد.