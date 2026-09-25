به گزارش خبرنگار مهر، بازار خودروی اروپا در ماه اوت با رشد تقاضا برای خودروهای برقی و هیبریدی همراه شد؛ روندی که هم‌زمان به افزایش حضور خودروسازان چینی در بازار این منطقه منجر شده است.

بر اساس داده‌های انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) که رویترز منتشر کرده، ثبت خودروهای جدید در اتحادیه اروپا در ماه اوت با افزایش ۵.۳ درصدی به ۸۳۲ هزار و ۶۳۷ دستگاه رسید. بخش اصلی این رشد به خودروهای برقی و هیبریدی مربوط بود؛ در حالی که فروش خودروهای بنزینی و دیزلی همچنان با کاهش قابل‌توجه مواجه شد.

ثبت خودروهای تمام‌برقی در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲.۲ درصد افزایش یافت. ثبت خودروهای پلاگین‌هیبریدی نیز ۱۳.۵ درصد و خودروهای هیبریدی ۳.۴ درصد رشد کرد.

مجموع این سه گروه اکنون بیش از ۷۳ درصد از خودروهای جدید ثبت‌شده در بازار اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد.

در مقابل، ثبت خودروهای بنزینی ۲۳.۵ درصد و خودروهای دیزلی ۲۳.۱ درصد کاهش یافت؛ آماری که نشان‌دهنده ادامه تغییر ترکیب بازار خودروی اروپا به سمت فناوری‌های برقی و هیبریدی است.

افزایش حضور چینی‌ها

هم‌زمان با تغییر الگوی تقاضا در اروپا، خودروسازان چینی نیز سهم بیشتری از این بازار به دست آورده‌اند.

بر اساس داده‌های ACEA، سهم برندهای خودروی چینی در بازار اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا در ماه اوت به ۱۱.۳ درصد رسید؛ در حالی که این سهم در مدت مشابه سال قبل ۷.۱ درصد بود.

خودروسازانی مانند BYD، Chery و Leapmotor در این مدت فروش خود را تقریباً دو تا سه برابر کرده‌اند. فروش Geely نیز بیش از ۲۵ درصد و فروش SAIC بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است.

در سوی دیگر، برخی خودروسازان سنتی اروپایی با کاهش سهم بازار مواجه شده‌اند. ثبت خودروهای رنو و فولکس‌واگن در ماه اوت بین ۳.۶ تا ۴.۴ درصد کاهش یافت و مجموع سهم سه گروه بزرگ Stellantis، فولکس‌واگن و رنو از بازار از ۵۲ درصد به ۴۹.۸ درصد رسید.

رشد خودروهای برقی و افزایش حضور برندهای چینی در حالی اتفاق می‌افتد که بازار خودروی اروپا همچنان تحت تأثیر هزینه بالای انرژی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد. با این حال، افزایش تنوع مدل‌های برقی و حمایت‌های بازار از خودروهای برقی به رشد این بخش کمک کرده است.