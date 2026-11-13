به گزارش خبرنگار مهر، به نوشته اتوتریدر، شاخص قیمت خرده‌فروشی خودروهای دست‌دوم این شرکت نشان می‌دهد متوسط قیمت درخواستی خودروهای کارکرده در انگلیس طی ماه اکتبر به ۱۷ هزار و ۳۲۱ پوند رسید که در مقایسه با ماه سپتامبر تقریباً بدون تغییر بود؛ با این حال، این شاخص نسبت به اکتبر سال گذشته ۱.۸ درصد کاهش داشته است.

افزایش قیمت خودروهای برقی برخلاف روند عمومی بازار

بر اساس این گزارش، خودروهای برقی دست‌دوم تنها گروه خودرویی بودند که در اکتبر رشد سالانه قیمت را تجربه کردند.

متوسط قیمت این خودروها با افزایش ۲.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۵ هزار و ۲۶۳ پوند رسید. همچنین قیمت آنها در مقایسه با ماه سپتامبر ۱.۳ درصد افزایش یافت.

این روند در شرایطی اتفاق افتاده که تقاضا برای خودروهای برقی دست‌دوم در اکتبر نسبت به سال گذشته ۳۸.۱ درصد افزایش یافته، در حالی که رشد عرضه این خودروها تنها ۱۱.۵ درصد بوده است.

فاصله میان رشد تقاضا و عرضه، یکی از عوامل حمایت‌کننده از افزایش قیمت خودروهای برقی در بازار دست‌دوم انگلیس محسوب می‌شود.

افت قیمت خودروهای بنزینی و افزایش ارزش خودروهای قدیمی

در مقابل، قیمت خودروهای بنزینی دست‌دوم در اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۹ درصد کاهش یافت و به میانگین ۱۴ هزار و ۵۸۹ پوند رسید.

همچنین بررسی قیمت خودروها بر اساس سن نشان می‌دهد خودروهای ۱۰ تا ۱۵ ساله با رشد سالانه ۴.۶ درصدی، متوسط قیمت ۷ هزار و ۲۹۰ پوند را ثبت کردند.

قیمت خودروهای بالای ۱۵ سال نیز ۳ درصد افزایش یافت و به ۵ هزار و ۲۹۴ پوند رسید.

در مقابل، قیمت خودروهای کمتر از یک سال ۳.۵ درصد، خودروهای یک تا سه ساله ۲ درصد و خودروهای سه تا پنج ساله ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد.

افزایش معاملات خودروهای کارکرده در انگلیس

همچنین انجمن خودروسازان و فروشندگان موتور انگلیس اعلام کرده است که معاملات خودروهای دست‌دوم در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با افزایش ۰.۵ درصدی به بیش از ۲ میلیون و ۳۰ هزار دستگاه رسیده است.

بر اساس این گزارش، معاملات خودروهای برقی دست‌دوم در همین دوره ۲۳.۲ درصد افزایش یافته و به ۹۷ هزار و ۶۲۵ دستگاه رسیده است. سهم خودروهای برقی از کل معاملات بازار دست‌دوم نیز از ۳.۹ درصد در مدت مشابه سال گذشته به ۴.۸ درصد افزایش یافته است.

در مجموع، بازار خودروهای دست‌دوم انگلیس با وجود کاهش سالانه متوسط قیمت‌ها، همچنان از تقاضای قابل توجهی برخوردار است؛ با این تفاوت که خودروهای برقی و مدل‌های قدیمی‌تر روند قیمتی متفاوتی نسبت به بخش عمده بازار تجربه می‌کنند.

این تحولات نشان می‌دهد تغییر ترکیب تقاضا، افزایش تنوع خودروهای برقی و فاصله میان عرضه و تقاضا می‌تواند ساختار قیمت‌گذاری در بازار خودروهای کارکرده را تحت تأثیر قرار دهد.