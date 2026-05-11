به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ اوپینیون و رویترز، تازه‌ترین داده‌های بازار خودروی اروپا نشان می‌دهد خودروسازان چینی با سرعتی کم‌سابقه در حال افزایش سهم خود در این قاره هستند و برای نخستین‌بار از رقبای آمریکایی و کره‌جنوبی پیشی گرفته‌اند؛ روندی که برخی تحلیلگران آن را نشانه تغییر توازن قدرت در صنعت جهانی خودرو می‌دانند.

بر اساس نمودار منتشرشده از سوی بلومبرگ اوپینیون با استناد به داده‌های مؤسسه تحقیقاتی «دیتافورس»، سهم برندهای چینی از بازار خودروی اروپا از کمتر از یک درصد در سال ۲۰۲۱ به حدود ۹ درصد در سال ۲۰۲۶ رسیده است. این آمار فروش خودرو در اتحادیه اروپا، بریتانیا و کشورهای عضو EFTA را در بر می‌گیرد و نشان می‌دهد جهش صادراتی چین عمدتاً بر پایه خودروهای برقی و هیبریدی شکل گرفته است.

طبق این گزارش، خودروسازان چینی در پایان سال ۲۰۲۵ نزدیک به یک‌دهم کل خودروهای فروخته‌شده در اروپا را تأمین کرده‌اند؛ رکوردی تاریخی که بیانگر نفوذ سریع برندهایی مانند BYD، MG، Chery و Geely در بازار این قاره است.

تحلیلگران دیتافورس اعلام کرده‌اند رشد برندهای چینی به‌ویژه در جنوب اروپا «خیره‌کننده» بوده است. این خودروها در کشورهایی همچون اسپانیا، ایتالیا، یونان و بریتانیا با استقبال قابل توجهی مواجه شده‌اند؛ زیرا ترکیبی از قیمت رقابتی، فناوری پیشرفته باتری و امکانات بیشتر را ارائه می‌دهند.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است شرکت‌های خودروسازی چین در حال اجرای استراتژی تازه‌ای برای تثبیت حضور جهانی خود هستند؛ راهبردی که از آن با عنوان «لحظه یاریس» یاد می‌شود. این اصطلاح به دوره‌ای اشاره دارد که تویوتا با طراحی خودروهای متناسب با بازار اروپا توانست جایگاه خود را در این قاره تثبیت کند. اکنون برندهای چینی نیز مدل‌هایی ویژه بازارهای خارجی طراحی می‌کنند تا وابستگی خود به بازار داخلی چین را کاهش دهند.

شرکت‌هایی مانند BYD، Chery، SAIC و Changan دیگر صرفاً محصولات طراحی‌شده برای بازار چین را صادر نمی‌کنند، بلکه خودروهایی متناسب با سلیقه مصرف‌کنندگان اروپایی، از مدل‌های کوچک شهری تا کراس‌اوورهای اقتصادی و هیبریدی کم‌مصرف، توسعه می‌دهند.

داده‌ها نشان می‌دهد فشار رقابتی چین به حدی رسیده که برخی خودروسازان کره‌ای و اروپایی سیاست‌های قیمت‌گذاری خود را بازنگری کرده‌اند. مدیران شرکت Kia اعلام کرده‌اند برای رقابت با برندهای چینی در اروپا ناچار به کاهش فاصله قیمتی با این رقبا شده‌اند.

هم‌زمان BYD در برخی بازارهای اروپایی حتی از Tesla نیز پیشی گرفته است. گزارش بلومبرگ حاکی است این شرکت چینی در دو بازار مهم خودروهای برقی اروپا، یعنی آلمان و بریتانیا، فروش بیشتری نسبت به تسلا ثبت کرده است.

این در حالی است که آمریکا با اعمال تعرفه‌های سنگین، محدودیت‌های نرم‌افزاری و استناد به نگرانی‌های امنیتی، عملاً بازار خود را به روی خودروهای چینی بسته نگه داشته است. در نتیجه، خودروسازان چینی تمرکز خود را بر اروپا، آمریکای لاتین و آسیا معطوف کرده‌اند.

با وجود تعرفه‌های جدید اتحادیه اروپا، روند رشد برندهای چینی متوقف نشده است. بسیاری از این شرکت‌ها به‌دنبال راه‌اندازی خطوط تولید در داخل اروپا هستند تا اثر تعرفه‌ها را کاهش دهند. در همین راستا، شرکت Stellantis اعلام کرده است با شرکت چینی Leapmotor برای تولید خودروهای برقی در اسپانیا همکاری خواهد کرد.

برخی تحلیلگران معتقدند صنعت خودروی اروپا با یک «آزمون جدی» مواجه شده است. خودروهای چینی نه‌تنها قیمت پایین‌تری دارند، بلکه در فناوری‌های مرتبط با باتری، نرم‌افزار و خودروهای برقی نیز مزیت رقابتی قابل توجهی کسب کرده‌اند؛ موضوعی که سهم برندهای سنتی ژاپنی، کره‌ای و آمریکایی را به‌تدریج کاهش داده است.

در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های تخصصی خودرو نیز این تحول بازتاب گسترده‌ای داشته و برخی کاربران رشد سریع BYD و سایر برندهای چینی را نشانه آغاز «دوران جدید صنعت خودرو» توصیف کرده‌اند؛ دورانی که ممکن است سلطه چند دهه‌ای خودروسازان غربی و ژاپنی را به چالش بکشد.