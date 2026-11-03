ایمان محمدپور نیک‌بین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید باران در شهر شلمان اظهار کرد: نیروهای امور خدمات شهری و واحد آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از بامداد تا صبح امروز برای رفع آبگرفتگی خیابان‌ها و معابر شهر به‌صورت مستمر در میدان حضور داشتند.

شهردار شلمان با بیان اینکه عملیات مدیریت آبگرفتگی و خدمات‌رسانی به شهروندان در ساعات اولیه صبح ادامه داشت، تصریح کرد: نیروهای شهرداری با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود برای بازگشایی مسیرها و کاهش مشکلات ناشی از بارندگی تلاش کردند.

وی با اشاره به تداوم فعالیت نیروهای عملیاتی در سطح شهر بیان کرد: با توجه به شدت بارندگی و احتمال تداوم ناپایداری‌های جوی، نظارت بر وضعیت معابر و رسیدگی به نقاط مستعد آبگرفتگی در دستور کار نیروهای خدمات شهری قرار دارد تا در صورت بروز مشکل، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

محمدپور نیک‌بین با تأکید بر تداوم آماده‌باش نیروهای شهرداری گفت: نیروهای خدمات شهری و آتش‌نشانی به همراه ماشین‌آلات و خودروهای سبک و سنگین ستاد مدیریت بحران شهرداری در آماده‌باش کامل قرار دارند و این وضعیت تا مدیریت شرایط جوی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ادامه خواهد داشت.