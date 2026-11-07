سجاد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز بارش‌های پاییزی در کرمانشاه از شب گذشته اظهار کرد: در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، مجموعه شهرداری با بسیج نیروها و امکانات، تمهیدات لازم را برای مدیریت شرایط جوی و مقابله با آبگرفتگی‌های احتمالی پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: از ساعت ۲ بامداد روز شنبه ۱۶ آبان، ۶۰۰ نفر از نیروهای شهرداری در مناطق هشتگانه شهر کرمانشاه مستقر شده‌اند تا در صورت بروز آبگرفتگی یا بروز مشکلات ناشی از بارش‌های سنگین، در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکل اقدام کنند.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی درباره شدت گرفتن بارندگی‌ها در روزهای شنبه و یکشنبه تصریح کرد: نیروها و امکانات شهرداری تا پایان فعالیت سامانه بارشی در وضعیت آماده‌باش باقی می‌مانند.

یزدانی تعداد ماشین‌آلات و تجهیزات به‌کارگیری‌شده را ۴۰ دستگاه اعلام کرد و گفت: این امکانات از حوزه‌های خدمات شهری، آتش‌نشانی، عمران و مدیریت پسماند تأمین شده و در نقاط مختلف شهر مستقر هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از آبگرفتگی در شهر کرمانشاه دریافت نشده است، خاطرنشان کرد: از حدود دو ماه پیش، عملیات لایروبی کانال‌ها و مسیرهای عبور آب در سطح شهر انجام شده تا احتمال بروز مشکلات در فصل بارندگی کاهش یابد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه یادآور شد: در سال‌های گذشته برخی معابر، به‌ویژه در مناطق پنج و هفت شهرداری، هنگام بارندگی با مشکل آبگرفتگی مواجه می‌شدند که طی یک سال اخیر با برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات لازم، مشکل تعدادی از این معابر برطرف شده است.