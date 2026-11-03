به گزارش خبرگزاری مهر، مادر و همسر صبور و فداکار شهیدان «بختیار و حسین حاجی‌زاده» از شهدای شهرستان ورزقان، دار فانی را وداع گفت و به فرزند و همسر شهیدش پیوست.

حاجیه‌خانم مهروبه هادی ورزقان، مادر و همسر گرانقدر شهیدان «بختیار و حسین حاجی‌زاده» پس از سال‌ها صبر و فراق فرزند و همسر شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار مبعود شتافت.

مراسم تشییع پیکر این بانوی مؤمنه و فداکار، امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح در شهر ورزقان برگزار خواهد شد.

مراسم شام غریبان نیز از ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ در مسجد جامع شهر ورزقان منعقد خواهد شد.

شهید بختیار حاجی‌زاده، متولد هفتم مهرماه ۱۳۴۵، به‌عنوان پاسدار در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافت و نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۵ در جریان عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو، بر اثر اصابت ترکش به فیض شهادت نائل آمد.

همچنین پدر وی، شهید حسین حاجی‌زاده نیز پس از شهادت فرزندش، به‌عنوان بسیجی راهی جبهه‌ شد و دوم آذرماه ۱۳۶۶ در جریان عملیات بیت‌المقدس ۲ در منطقه ماووت، بر اثر اصابت ترکش به فرزند شهیدش پیوست.

علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی در پی درگذشت مادر و همسر شهیدان حاجی‌زاده پیامی صادر کرد؛ متن این پیام در ادامه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر درگذشت بانوی صبور و مؤمنه، مرحومه مغفوره حاجیه‌خانم مهروبه هادی ورزقان، مادر شهید والامقام بختیار حاجی‌زاده و همسر شهید سرافراز حسین حاجی‌زاده، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

این بانوی فداکار، سال‌ها با صبر و ایمان، داغ فراق فرزند و همسر شهیدش را تحمل کرد و با زندگی پرافتخار خود، جلوه‌ای از استقامت و وفاداری به آرمان‌های شهدا را به یادگار گذاشت.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده معزز شهیدان حاجی‌زاده و مردم شریف شهرستان ورزقان، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات و همنشینی با فرزند و همسر شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.