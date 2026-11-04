به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده شامگاه سه‌شنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهدای گمنام دفاع مقدس، با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه و محتوایی این مراسم اظهار کرد: هدف از برگزاری چنین رویدادهایی صرفاً اجرای یک مراسم تشریفاتی نیست، بلکه باید از این فرصت برای پاسداشت، تبیین و زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه بهره گرفت.

وی با اشاره به دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی افزود: انتظار می‌رود با هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول، مراسمی در شأن مقام والای شهدا برگزار شود؛ با این حال، نباید به جنبه اجرایی و تشریفاتی مراسم بسنده کرد و توجه به اهداف فرهنگی و اجتماعی آن باید در اولویت قرار گیرد.

محمدزاده با اشاره به تحولات و تجربه جنگ‌های تحمیلی اخیر تصریح کرد: تجربه جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نشان داد که مؤلفه‌های قدرت کشورها صرفاً به توان نظامی و ظرفیت‌های فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه فرهنگ ایثار و شهادت، روحیه وطن‌پرستی، پایداری مردم و نظام ارزشی و هنجاری جامعه نیز به همان اندازه در اقتدار و تاب‌آوری ملی نقش‌آفرین هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف اصلی برگزاری مراسم تشییع شهدای گمنام است؛ چراکه این ارزش‌ها سرمایه‌ای بزرگ برای حراست از سرزمین و هویت ملی ما هستند و باید به‌گونه‌ای به نسل‌های آینده منتقل شوند که از یک خاطره تاریخی به ارزشی زنده، جاری و اثرگذار در جامعه تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه کیفیت محتوایی برنامه‌ها اهمیت بیشتری از صرف برگزاری آن‌ها دارد، خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم اهداف و پیام این رویدادها را به‌درستی تبیین کنیم، حماسه‌های دوران دفاع مقدس در سطح خاطره باقی خواهند ماند؛ در حالی که هدف ما تبدیل خاطرات پرافتخار تاریخی به باورها و ارزش‌هایی زنده در زندگی اجتماعی نسل امروز و آینده است.

محمدزاده با تأکید بر ضرورت نگاه مسئولانه و فراتر از تکالیف اداری در برگزاری این مراسم گفت: تلاش برای برگزاری شایسته این برنامه، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی انسانی و دینی در قبال شهدا، ایثارگران و همه کسانی است که برای عزت و سربلندی این سرزمین جان‌فشانی کرده‌اند.

وی همچنین بر ضرورت فضاسازی شهری متناسب با این مناسبت و انجام هماهنگی‌های لازم از طریق شورای تأمین و کمیته‌های مربوط تأکید کرد و خواستار مشارکت و همراهی دستگاه‌های مرتبط در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجرایی شد.

بر اساس این گزارش، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس، روز ۲۲ آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز ملی ایثار و شهادت، از ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.