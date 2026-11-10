به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی، در پیامی درگذشت علی هاتف، پدر شهیدان حبیب و یوسف هاتف را تسلیت گفت.

در پیام سلمانی آمده است: درگذشت پدر صبور و فداکار شهیدان حبیب و یوسف هاتف موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

وی در این پیام، صبر و استقامت این پدر و تقدیم دو فرزندش در راه دفاع از میهن و آرمان‌های اسلام و انقلاب را جلوه‌ای از ایثار و فداکاری دانست و یاد و نام او را ماندگار توصیف کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی همچنین با ابراز همدردی با خانواده هاتف و جامعه ایثارگری، از درگاه خداوند برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

زندگینامه دو شهید برادر

شهید یوسف هاتف ۲۵ دی‌ماه ۱۳۴۴ در تبریز متولد شد و ۲۴ فروردین‌ماه ۱۳۶۲ در جریان عملیات والفجر یک به شهادت رسید.

شهید حبیب هاتف نیز ۱۵ اسفندماه ۱۳۴۹ در تبریز دیده به جهان گشود و ۱۹ دی‌ماه ۱۳۶۵ در جریان عملیات کربلای پنج به شهادت رسید.