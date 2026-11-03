به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دادگستری آمریکا امروز سه شنبه در خصوص انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور اعلام کرد: ما بر انتخابات در مکان‌ های مختلفی در چندین ایالت، از جمله کارولینای شمالی، میشیگان و آلاسکا نظارت می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دادگستری آمریکا در این خصوص آمده است: نظارت بر انتخابات شامل مناطقی در ایالت تگزاس نیز می‌شود. در مجموع، بر انتخابات در بیش از ۱۲۰ مکان در سراسر ایالت‌های آمریکا نظارت داریم.

از سوی دیگر، رسانه های آمریکایی از آغاز رأی گیری در انتخابات میان‌ دوره‌ای آمریکا در ایالت تگزاس خبر دادند.

ساعت آغاز رأی‌گیری در ایالت‌های مختلف متفاوت است. نخستین شعبه‌ها در ایالت ورمونت از ساعت ۱۳:۳۰ سه‌شنبه به وقت ایران فعالیت خود را آغاز می‌کنند. رأی‌گیری در نیوجرسی، ویرجینیا، کنتیکت و کنتاکی نیز از ساعت ۱۴:۳۰ شروع می‌شود.

این در حالیست که حدود ۲۵۰ میلیون شهروند واجد شرایط در آمریکا امروز سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برای انتخاب نمایندگان خود در کنگره و مجالس ایالتی پای صندوق‌های رأی می‌روند.