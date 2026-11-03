به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، رو خانا، نماینده دموکرات کنگره آمریکا در سخنانی اعلام کرد: دموکرات‌ها در صورت کسب اکثریت آرا (در انتخابات میان دوره ای کنگره)، برای پایان دادن به تأمین مالی جنگ علیه ایران تلاش خواهند کرد.

نماینده دموکرات کنگره آمریکا دراین خصوص اضافه کرد: کمک‌ های نظامی نباید به اسرائیل داده شود و این نتیجه‌ای است که رئیس جمهور ترامپ نیز به آن رسیده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پیش ادعا کرد که با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی توافق کرده است که واشنگتن پس از پایان سال جاری میلادی دیگر کمک مالی سالانه به اسرائیل پرداخت نکند.

ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس‌نیوز، پس از آغاز رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مدعی شد: در مورد پرداخت پول به اسرائیل، من و نتانیاهو توافق کرده‌ایم که این پرداخت‌ها را متوقف کنیم.