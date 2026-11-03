به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، افزایش هزینه‌های زندگی مهم‌ترین دغدغه آمریکایی‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه است؛ انتخاباتی که تکلیف کنترل کنگره در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را مشخص می‌کند.

بر اساس نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس از هزار و ۷۶۵ بزرگسال آمریکایی که از پنجشنبه تا دوشنبه انجام شده است، ۴۸ درصد رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده هزینه‌های زندگی را مهم‌ترین عامل در تصمیم انتخاباتی خود می‌دانند. ۲۶ درصد نیز هنجارهای دموکراتیک و ۱۳ درصد مهاجرت را مهم‌ترین مسئله عنوان کرده‌اند.

عملکرد ترامپ و جنگ علیه ایران

۴۸ درصد افرادی که قصد رأی دادن دارند یا رأی خود را ثبت کرده‌اند، گفته‌اند رأی‌شان در مخالفت با ترامپ است؛ در مقابل، ۲۵ درصد اعلام کرده‌اند به نفع او رأی می‌دهند و برای ۲۵ درصد نیز ترامپ عامل تعیین‌کننده‌ای نیست.

در موضوع جنگ علیه ایران، ۵۵ درصد رأی‌دهندگان معتقدند اقدام نظامی ارزش هزینه‌های آن را نداشته است. تنها ۲۵ درصد این اقدام را توجیه‌پذیر دانسته‌اند و ۱۸ درصد نیز در این‌باره مطمئن نبوده‌اند.

نگرانی درباره سلامت انتخابات

۴۵ درصد معتقدند تقلب انتخاباتی در آمریکا مشکلی گسترده است. ترامپ پیش‌تر ادعاهایی درباره رأی دادن غیرقانونی شمار زیادی از افراد فاقد تابعیت مطرح کرده بود؛ ادعاهایی که مقام‌های انتخاباتی آن را رد کرده‌اند.

وضعیت اقتصادی خانوارها

۴۹ درصد آمریکایی‌ها گفته‌اند وضعیت مالی خانوارشان از ژانویه ۲۰۲۵ و بازگشت ترامپ به قدرت بدتر شده است. در مقابل، ۱۳ درصد بهبود وضعیت مالی و ۳۷ درصد تغییر نکردن آن را گزارش کرده‌اند.

در میان رأی‌دهندگان لاتین‌تبار نیز ۵۴ درصد گفته‌اند وضعیت مالی خانوارشان بدتر شده و تنها ۱۰ درصد از بهبود آن خبر داده‌اند.

دیگر دغدغه‌های رأی‌دهندگان

۴۲ درصد رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده محدود کردن ساخت مراکز داده مورد استفاده در توسعه هوش مصنوعی را مسئله‌ای بسیار مهم یا مهم‌ترین مسئله عنوان کرده‌اند.

در موضوع کمک‌های مالی کلان به انتخابات نیز اکثریت دوحزبی با مشارکت میلیاردرها در تأمین ده‌ها میلیون دلار برای تأثیرگذاری بر انتخابات مخالفت کرده‌اند؛ این دیدگاه را ۹۳ درصد دموکرات‌ها و ۷۱ درصد جمهوری‌خواهان تأیید کرده‌اند.

در نهایت، اگرچه پاسخ‌دهندگان در مجموع تمایل بیشتری به دموکرات‌ها برای انتخابات کنگره نشان داده‌اند، درباره ایده‌ها و برنامه‌های دو حزب اختلاف‌نظر دارند؛ به‌طوری که ۴۳ درصد دموکرات‌ها و ۳۹ درصد جمهوری‌خواهان را دارای دست‌کم برخی ایده‌های خوب دانسته‌اند.