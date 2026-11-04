خبرگزاری مهر - گروه جامعه: روزی که سه مقطع مهم از تاریخ معاصر ایران را به یکدیگر پیوند زد؛ از اعتراض به کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینی(ره) تا شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸. حالا وزیر آموزش‌وپرورش در آستانه این مناسبت، از مسئولیت نسل امروز در پاسداری از استقلال، آگاهی و آرمان‌های نسل‌های گذشته می‌گوید.

سیزدهم آبان در تقویم رسمی ایران، صرفاً یک مناسبت تاریخی نیست؛ این روز روایتگر سه واقعه مهم در سه مقطع متفاوت از تاریخ معاصر کشور است؛ سه رویدادی که هر یک به شکلی با مفاهیمی چون استقلال، اعتراض، دانش‌آموزی و تحولات سیاسی ایران گره خورده‌اند. از تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ تا شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، سیزده آبان به نمادی از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده است.

نخستین برگ از این تقویم تاریخی به سال ۱۳۴۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که تصویب قانون کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت قضایی به مستشاران آمریکایی و خانواده‌های آنان، اعتراض امام خمینی(ره) را به دنبال داشت. ایشان در چهارم آبان همان سال، در سخنرانی تاریخی خود به این قانون اعتراض کردند و آن را مغایر استقلال و عزت ملت ایران دانستند. چند روز بعد، در سحرگاه سیزدهم آبان، مأموران رژیم پهلوی ایشان را در قم دستگیر و به ترکیه تبعید کردند؛ واقعه‌ای که به یکی از نقاط عطف مبارزات سیاسی پیش از انقلاب اسلامی تبدیل شد.

چهارده سال بعد، سیزدهم آبان بار دیگر با نام دانش‌آشموزان در تاریخ ایران ثبت شد. در سال ۱۳۵۷، هم‌زمان با اوج‌گیری مبارزات انقلابی، گروهی از دانش‌آموزان و دانشجویان در محوطه دانشگاه تهران تجمع کردند که با تیراندازی نیروهای حکومت پهلوی مواجه شدند و شماری از آنان به شهادت رسیدند. این واقعه موجب شد سیزدهم آبان به نام روز دانش‌آموز نیز شناخته شود.

اما زنجیره حوادث این روز به همین‌جا ختم نشد. در سیزدهم آبان ۱۳۵۸، گروهی از دانشجویان پیرو خط امام، سفارت آمریکا در تهران را به تصرف خود درآوردند؛ رویدادی که به یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز بحران گروگان‌گیری در روابط ایران و آمریکا انجامید.

هشتم آبان؛ روزی به نام یک دانش‌آموز شهید

در کنار سیزدهم آبان، هشتم آبان نیز در تقویم مناسبت‌های دانش‌آموزی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ روزی که به یاد شهادت محمدحسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله بسیجی در دوران جنگ تحمیلی، به عنوان روز بسیج دانش‌آموزی نام‌گذاری شده است.

شهادت فهمیده و حضور دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس، بخشی از نقش نسل نوجوان در تحولات تاریخی کشور را به تصویر می‌کشد؛ نسلی که در کنار تحصیل و زندگی روزمره، در مقاطع حساس تاریخ ایران نیز حضور داشته است.

در همین ارتباط، وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به پیشینه تاریخی هشتم و سیزدهم آبان، این مناسبت‌ها را یادآور نقش دانش‌آموزان در مبارزه، دفاع و مقاومت دانست و بر ضرورت انتقال این حافظه تاریخی به نسل جدید تأکید کرد.

دانش‌آموزان امروز؛ وارثان ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، با اشاره به تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس، خطاب به دانش‌آموزان گفت: «شما میراث‌داران ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید هستید که در دوران دفاع مقدس در راه دفاع از کشور جان خود را فدا کردند.»

وی با تأکید بر مسئولیت نسل امروز در پاسداری از آرمان‌ها و ارزش‌های نسل‌های گذشته، آگاهی و شناخت را نخستین گام برای ایستادگی در برابر ظلم و زیاده‌خواهی دانست و اظهار کرد: انسان در برابر ظلمی که به خود، جامعه و دیگر مظلومان وارد می‌شود، مسئولیت دارد و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

کاظمی همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت شناخت سیاست‌های قدرت‌های جهانی و توجه به پیامدهای سلطه‌طلبی و مداخله خارجی تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود، با یادآوری حوادث و شهدای اخیر، از جمله دانش‌آموزان میناب و لامرد و همچنین شهادت رهبر انقلاب، گفت ملت ایران در مناسبت‌هایی همچون سیزدهم آبان بار دیگر بر باورها، آرمان‌ها و اراده خود برای دفاع از استقلال و تمامیت سرزمینی کشور تأکید می‌کند.

وی همچنین ظلم‌ستیزی و حمایت از مظلومان را برخاسته از فطرت انسانی دانست و تقویت ایمان، باورهای دینی و اعتقادات را در حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری و ایستادگی نسل جوان مؤثر عنوان کرد.

آگاهی؛ حلقه اتصال تاریخ و آینده

آنچه از مرور وقایع هشتم و سیزدهم آبان به دست می‌آید، صرفاً یادآوری چند رویداد تاریخی نیست؛ بلکه تأکیدی بر ضرورت شناخت ریشه‌های تحولات سیاسی و اجتماعی کشور و انتقال درست این شناخت به نسل‌های آینده است. نسلی که اگر قرار است ادامه‌دهنده مسیر پیشینیان باشد، پیش از هر چیز باید تاریخ کشور خود را بشناسد و بتواند با نگاهی آگاهانه، تحولات امروز را تحلیل کند.

در این میان، مدرسه و نظام تعلیم‌وتربیت نقشی اساسی در شکل‌گیری هویت تاریخی و اجتماعی دانش‌آموزان دارند. آشنایی با زندگی و آرمان‌های شهدا، بررسی وقایع مهم تاریخ معاصر و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و پرسشگری، می‌تواند به درک عمیق‌تر دانش‌آموزان از مفاهیمی مانند استقلال، آزادی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از میهن کمک کند.

البته انتقال مفاهیم تاریخی به نسل جدید، زمانی اثربخش خواهد بود که از بیان صرف مناسبت‌ها و روایت‌های تکراری فراتر برود و با زبان قابل فهم برای نوجوانان، همراه با تحلیل، مستندات تاریخی و پاسخ به پرسش‌های آنان صورت گیرد.

سیزدهم آبان، فرصتی برای بازخوانی همین مسئولیت است؛ روزی که سه واقعه متفاوت تاریخی را به یکدیگر پیوند می‌دهد و یادآور می‌شود که استقلال و هویت ملی، مفاهیمی نیستند که صرفاً در کتاب‌های تاریخ باقی بمانند، بلکه برای حفظ آنها به آگاهی، مشارکت و مسئولیت‌پذیری نسل‌های مختلف نیاز است.

نسل امروز دانش‌آموزان، اگرچه در شرایط و فضای اجتماعی متفاوتی نسبت به نسل‌های گذشته زندگی می‌کند، اما همچنان با پرسش‌هایی درباره آینده کشور، هویت ملی، عدالت و استقلال روبه‌روست. پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند نظام آموزشی پویا و آگاه است؛ نظامی که علاوه بر انتقال دانش، قدرت تحلیل، تفکر انتقادی و شناخت درست واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی را در دانش‌آموزان تقویت کند.

در پایان، هشتم و سیزدهم آبان را باید فرصتی برای پیوند میان حافظه تاریخی و مسئولیت امروز دانست؛ فرصتی برای یادآوری نقش دانش‌آموزان در مقاطع حساس تاریخ ایران و تأکید بر اینکه آینده کشور بیش از هر چیز به آگاهی، توانمندی و مشارکت نسل جوان وابسته است.