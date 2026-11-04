https://mehrnews.com/x3dwr4 ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ کد مطلب 6999897 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶ روایت حماسه حضور مسئولان و مردم اراک در راهپیمایی ۱۳ آبان اراک- در این ویدئو روایت حماسه حضور مسئولان و مردم اراک در راهپیمایی ۱۳ آبان را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6999897 کپی شد مطالب مرتبط تشییع شهدای گمنام در راهپیمایی ۱۳ آبان در اراک حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی ۱۳ آبان دقایقی پیش از حماسه؛ اراک مهیای خروش در ۱۳ آبان مقاومت از کوچههای مدینه تا ۱۳ آبان؛ میراث ماندگار ملت ایران بازخوانی میراث ۱۳ آبان در ساوه؛ پیام ایستادگی به نسل نو مشایخی: ۱۳ آبان سه واقعه سرنوشتساز استقلال ایران را روایت میکند برچسبها اراک راهپیمایی 13 آبان 1404 مشارکت مردمی
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