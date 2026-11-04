https://mehrnews.com/x3dwgb ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۴ کد مطلب 6999511 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۴ دقایقی پیش از حماسه؛ اراک مهیای خروش در ۱۳ آبان اراک- در این ویدئو حال و هوای اراک پیش از آغاز راهپیمایی روز مبارزه با استکبار(۱۳ آبان) را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6999511 کپی شد مطالب مرتبط مقاومت از کوچههای مدینه تا ۱۳ آبان؛ میراث ماندگار ملت ایران تشییع شهدای گمنام در راهپیمایی ۱۳ آبان در اراک بازخوانی میراث ۱۳ آبان در ساوه؛ پیام ایستادگی به نسل نو روایت حماسه حضور مسئولان و مردم اراک در راهپیمایی ۱۳ آبان ساوه میزبان شهید گمنام میشود حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی ۱۳ آبان برچسبها اراک راهپيمايي 13 آبان مشارکت مردمی
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