https://mehrnews.com/x3dwhp ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳ کد مطلب 6999570 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳ تشییع شهدای گمنام در راهپیمایی ۱۳ آبان در اراک اراک- در این ویدئو تشییع شهدای گمنام در راهپیمایی ۱۳ آبان از میدان شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 13 MB کد مطلب 6999570 کپی شد مطالب مرتبط دقایقی پیش از حماسه؛ اراک مهیای خروش در ۱۳ آبان روایت حماسه حضور مسئولان و مردم اراک در راهپیمایی ۱۳ آبان مقاومت از کوچههای مدینه تا ۱۳ آبان؛ میراث ماندگار ملت ایران حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی ۱۳ آبان بازخوانی میراث ۱۳ آبان در ساوه؛ پیام ایستادگی به نسل نو برچسبها اراک تشییع شهدا دانشآموزان
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