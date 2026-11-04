https://mehrnews.com/x3dwsx ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵ کد مطلب 6999969 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵ حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی ۱۳ آبان محلات- در این ویدئو حضور پرشور مردم محلات در راهپیمایی ۱۳ آبان را ملاحظه می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6999969 کپی شد مطالب مرتبط روایت حماسه حضور مسئولان و مردم اراک در راهپیمایی ۱۳ آبان تشییع شهدای گمنام در راهپیمایی ۱۳ آبان در اراک دقایقی پیش از حماسه؛ اراک مهیای خروش در ۱۳ آبان مشایخی: ۱۳ آبان سه واقعه سرنوشتساز استقلال ایران را روایت میکند برچسبها محلات یوم الله 13 آبان مشارکت مردمی
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