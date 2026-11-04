خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مقاومت در ایران، پیوندی میان سیره قدسی اهل‌بیت(ع) و خون جاری در رگ‌های مبارزان تاریخ است.

از ایستادگی مقتدرانه حضرت زهرا(س) در برابر ظلم تا فریاد آزادی‌خواهی دانش‌آموزان در ۱۳ آبان؛ این یک مسیر واحد است که امروز در تشییع پیکر شهدای گمنام، دوباره تجلی می‌یابد؛ میراثی که نه تنها از گذشتگان به ما رسیده، بلکه وظیفه ماندگاری آن بر دوش نسل کنونی جامعه است.

تشییع ۱۰ شهید گمنام همزمان با ایام فاطمیه

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از میزبانی این استان از پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) خبر داد.

سرهنگ محمد گودرزی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار کرد: پیکر این شهدا شامگاه ۱۲ آبان‌ماه در میدان شهدا شهر اراک مورد استقبال مردم و مسئولان قرار گرفت و از امروز ۱۳ آبان‌ماه، برنامه‌های استقبال و میزبانی از شهدا در شهرستان‌های استان آغاز خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌ها گفت: پیکر شهدای گلگون کفن گمنام متناسب با ظرفیت و جمعیت شهرستان‌ها در اختیار مناطق مختلف قرار می‌گیرد و در شهرستان‌های کوچک‌تر به مدت دو روز و در شهرهای بزرگی مانند ساوه و شازند به مدت چهار روز برنامه‌های میزبانی برگزار می‌شود.

گودرزی‌مقدم ادامه داد: در این ایام، شهدا با حضور در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها، هیئت‌های مذهبی و سایر مراسم فرهنگی و مذهبی، میهمان مردم و اقشار مختلف جامعه خواهند بود.

وی با اشاره به برنامه وداع و تشییع شهدا در اراک تصریح کرد: پس از پایان برنامه‌های شهرستانی، همزمان با شب شهادت حضرت زهرا(س)، مراسم عزاداری و وداع با پیکر مطهر هر ۱۰ شهید در میدان شهدای این شهر برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان مرکزی افزود: روز جمعه و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مراسم تشییع شهدا از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه به سمت مصلای اراک برگزار می‌شود و پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر شهدا، پنج شهید در پنج نقطه شهر اراک تشییع و تدفین خواهند شد.

وی با اشاره به مکان‌های پیش‌بینی‌شده برای تدفین شهدا گفت: پارک الهیه، پارک شهر، پارک رودکی، پارک امیرکبیر و اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی پنج محل در نظر گرفته‌شده برای تدفین این شهدا هستند.

گودرزی‌مقدم بیان کرد: پنج شهید دیگر که به‌صورت امانی هستند به استان‌های دیگر منتقل می‌شوند تا همزمان با ایام وفات حضرت ام‌البنین(س) در آن استان‌ها تشییع و به خاک سپرده شوند.

وی گفت: تاکنون ۱۶۵ شهید گمنام در استان مرکزی تدفین شده‌اند و ۷۷ یادمان شهدا نیز در نقاط مختلف استان وجود دارد که با تدفین پنج شهید جدید، شمار شهدای گمنام استان به ۱۷۰ نفر و تعداد یادمان‌ها به ۸۲ یادمان افزایش می‌یابد..

شهدای گمنام پیام‌آور فرهنگ مقاومت به ملت‌های جهان هستند

مدرس دانشگاه و کارشناس فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیام اصلی شهدای گمنام، ترویج فرهنگ ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است؛ فرهنگی که اکنون فراتر از مرزهای اعتقادی و مذهبی مورد توجه ملت‌های جهان قرار گرفته است.

محمدرضا جعفری اظهار کرد: همزمانی روز ۱۳ آبان، نماد مبارزه با استکبار جهانی، با تشییع شهدای گمنام و ایام فاطمیه، از ابعاد مختلف قابل توجه است و در مجموع پیام روشنی از فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم را به مردم جهان منتقل می‌کند.

وی افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) در صدر اسلام در برابر ظلم ایستادگی کرد و جان خود را در دفاع از حقانیت فدا کرد و این موضوع درس بزرگی برای همه نسل‌ها است که دفاع از حق، حتی برای نزدیک‌ترین افراد به پیامبر اسلام(ص)، بدون هزینه و مقابله با ظالمان نبوده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: جمهوری اسلامی نیز با الگوبرداری از سیره حضرت زهرا(س)، مسیر مقاومت و مبارزه با ظلم و استکبار را دنبال می‌کند و یکی از اهداف اصلی این رویکرد، مقابله با جهالت مدرن و سلطه‌گری در جهان امروز است.

جعفری با اشاره به پیام شهدای گمنام بیان کرد: شهدایی که در این ایام تشییع می‌شوند، پیام‌آور فرهنگ مقاومت هستند، فرهنگی که ریشه در دفاع مقدس دارد و امروز فراتر از مرزهای اعتقادی و مذهبی، توجه ملت‌ها و مردم مظلوم جهان را به خود جلب کرده است.

وی تصریح کرد: مقاومت مردم و نظام جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها و تهاجم اخیر، نشان داد که فرهنگ مقاومت همچنان زنده و اثرگذار است و توانسته توجه افکار عمومی جهان را به مسئله ایستادگی در برابر استکبار جلب کند.

این کارشناس فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه مقاومت، درس بیداری، شجاعت، مردانگی و عدم تمکین در برابر ظلم است، گفت: هر نسل می‌تواند برجستگی و هویت خود را با ایستادگی در برابر زورگویی و دفاع از حق به اثبات برساند و اکنون فرهنگ دفاع مقدس چنین پیامی را به جهانیان منتقل می‌کند.

جعفری اظهار کرد: جنایت‌های گسترده رژیم صهیونیستی و حامیان آن در منطقه، موجب آشکارتر شدن ماهیت استکبار برای افکار عمومی جهان شده و هژمونی استکبار را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: اکنون ثمره ایثار شهدا و مقاومت مردم را می‌توان در توجه روزافزون ملت‌ها به فرهنگ ایستادگی مشاهده کرد و خانواده‌های شهدا نیز می‌توانند آثار و نتایج فداکاری عزیزان خود را در برافراشته ماندن پرچم مقاومت و عزت کشور ببینند.

این استاد دانشگاه با قدردانی از حضور و همراهی مردم در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: مقاومت طولانی‌مدت و هدفمند مردم در برابر تهدیدها، اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی است و باید به پاس این ایستادگی، از همه اقشار و صنوف مختلف جامعه که با رشادت و همراهی خود نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد.

جعفری با اشاره به نقش‌آفرینی همزمان میدان، حضور و مقاومت مردمی و دیپلماسی تصریح کرد: هم‌افزایی این سه عرصه می‌تواند در مقابله با زیاده‌خواهی‌های استکبار و دفاع از منافع ملی و عزت کشور نقش مؤثری داشته باشد.

جایگاه رفیع ایام فاطمیه در تقویت روحیه معنوی جامعه

فعال فرهنگی و مذهبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمانی ایام فاطمیه با میزبانی و تشییع پیکر شهدای گمنام، از جنبه‌های مختلف قابل تأمل است چرا که حضرت زهرا(س) بنا بر وصیت خود، خواستار پنهان ماندن مزارشان بودند و این گمنامی تا امروز نیز ادامه دارد.

ابوذر رستگار افزود: یکی از وجوه معنوی میزبانی از شهدای گمنام در ایام فاطمیه، همین پیوند میان گمنامی حضرت زهرا(س) و شهدایی است که بدون شناخته شدن نام و نشانشان، جان خود را در راه دفاع از کشور و ارزش‌های اسلامی فدا کردند.

این فعال فرهنگی با اشاره به جایگاه ایام فاطمیه در تقویت روحیه معنوی جامعه بیان کرد: به تعبیر رهبر شهید انقلاب، کشور در ایام فاطمیه از رزق معنوی یک سال خود بهره‌مند می‌شود و امسال جای خالی ایشان در این ایام بیش از گذشته احساس می‌شود.

رستگار ادامه داد: مردم نیز در ماه‌های اخیر با حضور در صحنه و همراهی با رهنمودهای رهبری، روحیه استکبارستیزی و دفاع از کشور را به نمایش گذاشته‌اند و در کنار مطالبه خونخواهی رهبر شهید، بر حفظ ثبات و اقتدار کشور و مقابله با ظلم و زیاده‌خواهی دشمنان تأکید دارند.

وی با اشاره به برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و نقش نسل نوجوان در تداوم فرهنگ مقاومت گفت: دانش‌آموزان امروز با درک شرایط جامعه و شناخت تحولات پیرامونی، نشان داده‌اند که از بلوغ فکری و بصیرت قابل توجهی برخوردارند و می‌توانند در انتقال ارزش‌های ایثار، مقاومت و استکبارستیزی به نسل‌های آینده نقش‌آفرین باشند.

این فعال فرهنگی افزود: پس از حوادث اخیر و شهادت دانش‌آموزان میناب، روحیه غیرت و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان بیش از گذشته تقویت شده و امروز شاهد حضور و نقش‌آفرینی آنان در میدان‌ها و عرصه‌های اجتماعی هستیم.

رستگار تصریح کرد: آنچه امروز از حضور دانش‌آموزان مشاهده می‌شود، بیانگر رشد آگاهی و شناخت آنان نسبت به مسائل جامعه است، نوجوانانی که با درک شرایط، در برابر ظلم و زورگویی ایستادگی می‌کنند و نشان می‌دهند نسل جدید نیز نسبت به سرنوشت کشور و آینده آن احساس مسئولیت دارد.

وی تصریح کرد: باید ظرفیت و آگاهی نسل نوجوان را جدی گرفت و با تبیین درست رویدادهای تاریخی و ارزش‌های دفاع مقدس، زمینه انتقال فرهنگ مقاومت و ایثار به نسل‌های آینده را فراهم کرد.