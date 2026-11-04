به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نیرو با تأکید بر اهمیت راهبردی طرح انتقال آب ارس برای تأمین آب پایدار شمال‌غرب کشور اعلام کرد آب این طرح تا پایان سال جاری به مرند و در تابستان آینده به تبریز خواهد رسید.

عباس علی‌آبادی روز چهارشنبه در بازدید از روند اجرای طرح انتقال آب ارس با اشاره به چالش تأمین آب در شمال‌غرب کشور و سایر مناطق ایران اظهار کرد: دولت تمام تلاش خود را برای تأمین آب پایدار به کار گرفته و این پروژه از اهمیت حیاتی برخوردار است.

وی با اشاره به افزایش نزولات آسمانی تأکید کرد این موضوع به معنای نادیده گرفتن تعهدات زیست‌محیطی نیست و اجرای تصفیه‌خانه برای هدایت پساب به دریاچه ارومیه همچنان از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو محسوب می‌شود. این بخش در قالب پیوست‌های فنی طرح دنبال خواهد شد.

وزیر نیرو همچنین همکاری مردم، نیروهای نظامی و انتظامی و تمامی عوامل اجرایی را برای به سرانجام رساندن این پروژه ضروری دانست و بر عزم دولت برای تحقق اهداف تعیین‌شده تأکید کرد.

اجرای طرح انتقال آب ارس در ۱۰ مرحله همزمان

استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح انتقال آب ارس، از برنامه‌ریزی برای پیشبرد این پروژه در ۱۰ مرحله همزمان خبر داد.

بهرام سرمست با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور برای تأمین مالی و شتاب‌بخشی به پروژه اظهار کرد: از ابتدای مسئولیت، تکمیل این طرح حیاتی برای تبریز و شهرهای واقع در مسیر انتقال آب در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: قرار است پروژه با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در حداقل ۱۰ مرحله به‌صورت همزمان اجرا شود و جزئیات این برنامه در نشست آتی استانداری با قرارگاه نهایی و مشخص خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مصوبات دولت و اخذ ترک تشریفات برای تسریع در اجرای پروژه گفت: علاوه بر اعتبارات دولتی، تفاهم‌نامه‌هایی با صنایع، به‌ویژه صنایع مس، برای مشارکت در تأمین مالی طرح منعقد شده است.

سرمست تأمین پایدار آب تبریز و شهرهای مسیر برای حداقل ۲۵ سال آینده را از اهداف اصلی این پروژه دانست و ابراز امیدواری کرد وعده انتقال آب به مرند تا پایان سال جاری و تبریز تا تابستان آینده محقق شود.

تکمیل تصفیه‌خانه هرزندات؛ مطالبه مردم مرند و جلفا

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی نیز انتقال آب ارس را از مطالبات دیرینه مردم منطقه عنوان کرد و بر ضرورت تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه هرزندات تأکید کرد.

عزت‌الله حبیب‌زاده با اشاره به بخش‌های اجراشده خط انتقال آب ارس گفت: بخشی از مسیر در دوره‌های گذشته و بخش دیگری در دولت کنونی اجرا شده است، اما تکمیل باقی‌مانده مسیر و رساندن آب به مرند و تبریز همچنان مطالبه اصلی مردم منطقه است.

وی تکمیل تصفیه‌خانه هرزندات را یکی از مراحل مهم اجرای طرح دانست و خواستار پیگیری جدی و سرعت‌بخشی به این بخش شد.

۶ ایستگاه پمپاژ طرح انتقال آب ارس تکمیل شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی از تکمیل ۶ ایستگاه پمپاژ از مجموع هفت ایستگاه طرح انتقال آب ارس به مرند، شبستر و تبریز خبر داد و اعلام کرد ساخت ایستگاه پمپاژ پای تونل در اولویت اجرایی قرار دارد.

یوسف غفارزاده با تشریح مشخصات فنی پروژه اظهار کرد: آب پس از برداشت از رودخانه ارس، از مسیر مرند و شبستر عبور می‌کند و در نهایت به مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی تبریز منتقل خواهد شد.

وی طول خط انتقال را ۱۴۰ کیلومتر و قطر لوله‌ها را ۲ هزار میلی‌متر اعلام کرد و افزود: اجرای ۱۰۵ کیلومتر از این مسیر به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واگذار شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی همچنین از احداث مخازنی با ظرفیت حدود ۲۷۰ هزار مترمکعب خبر داد و گفت: ساخت حدود ۱۸۰ هزار مترمکعب ظرفیت مخزن دیگر باقی مانده که مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی نزدیک تبریز نیز در این بخش قرار دارد.

غفارزاده با اشاره به روند اجرای تصفیه‌خانه طرح انتقال آب ارس اظهار کرد: عملیات اجرایی این بخش به‌تازگی آغاز شده و خاک‌برداری آن تقریباً به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: ورق مورد نیاز برای تولید لوله خریداری شده و تأمین لوله برای حدود ۱۰ کیلومتر دیگر از مسیر نیز در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی درباره بخش تونل پروژه نیز گفت: بر اساس بررسی‌های مهندسی، کاهش طول تونل از حدود پنج کیلومتر به ۱.۲ کیلومتر مطرح شده و تصمیم نهایی پس از تکمیل مطالعات و بررسی‌های فنی اتخاذ خواهد شد.