به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی آذربایجان‌شرقی، بر ضرورت تقویت همکاری بین‌بخشی برای مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی جدی در زمینه فرهنگ‌سازی و آموزش مصرف بهینه انرژی شد.

وی با اشاره به افزایش ناترازی گاز نسبت به سال گذشته به دلیل حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به پالایشگاه‌های جنوب کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول استان باید برای تأمین سوخت دوم صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی تلاش کنند تا تولید استان از کمبود سوخت و انرژی آسیب نبیند.

سرمست با تأکید بر ضرورت پیگیری افزایش سهمیه سوخت دوم صنایع از سوی دستگاه‌های مسئول در سطح ملی، افزود: مطالبه‌گری و پیگیری‌های بیشتری برای تأمین سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی انجام شود تا بخش تولید استان در زمستان پیش‌رو با مشکل مواجه نشود.

استاندار آذربایجان‌شرقی اولویت تأمین گاز را با منازل مردم دانست و گفت: در کنار تأمین انرژی خانگی، باید حداکثر صرفه‌جویی و مدیریت مصرف گاز مورد توجه قرار گیرد تا همه بخش‌ها بتوانند از این انرژی بهره‌مند شوند.

وی صنایع غذایی، صنایع دارویی، گلخانه‌ها و بخش کشاورزی را از اولویت‌های تأمین گاز برشمرد و تأکید کرد: تلاش مردم و مسئولان برای مصرف بهینه انرژی باید به گونه‌ای باشد که بخش تولید استان و در نتیجه معیشت مردم با مشکل مواجه نشود.

سرمست همچنین بر ضرورت صرفه‌جویی حداکثری در دستگاه‌های دولتی و عمومی تأکید کرد و خواستار تعیین مدیر انرژی در هر دستگاه برای پیگیری و مدیریت مصرف شد.

وی خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در ارزیابی عملکرد مدیران استان در سال جاری خواهد بود.