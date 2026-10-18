به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن‌پور روز یکشنبه اظهار کرد: کشف ۲۳۵ قطعه ماهی صیدشده غیرمجاز به وزن ۲۵ کیلوگرم در سد قیزقلعه‌سی و دستگیری چهار صیاد متخلف در جریان گشت و پایش مشترک نیروهای یگان حفاظت محیط زیست خداآفرین و مرزبانی پاسگاه مرکزی خمارلو در حاشیه دریاچه سد قیزقلعه‌سی انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، ۲۳۵ قطعه ماهی از گونه‌های کلمه و سیم‌برگ به وزن مجموع ۲۵ کیلوگرم کشف و ضبط شد و چهار صیاد غیرمجاز و غیربومی نیز هنگام صید شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خداآفرین ادامه داد: مأموران در جریان این عملیات، ۱۷ دستگاه ادوات صیادی شامل هشت دستگاه لنسر موتوردار و ۹ عدد لنسر قلاب‌دار را نیز توقیف کردند.

حسن‌پور با اشاره به تشکیل پرونده برای متخلفان بیان کرد: چهار صیاد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین درباره سرنوشت ماهیان کشف‌شده گفت: این محموله با دستور دادستان و پس از تنظیم صورت‌جلسه، برای توزیع میان اقشار نیازمند در اختیار اداره بهزیستی شهرستان قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خداآفرین با تأکید بر ضرورت حفاظت از ذخایر زیستی رودخانه مرزی ارس خاطرنشان کرد: هرگونه صید بدون دریافت پروانه رسمی و خارج از بازه‌های زمانی مجاز در منابع آبی منطقه ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات برخورد می‌شود.