به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نصیربیگی روز چهارشنبه گفت: این طرح با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تسهیل دسترسی شهروندان به کتاب از ۲۴ آبان لغایت دهم آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به دستاوردهای موفقیت‌آمیز گام نخست این طرح در شهریور ماه اظهار کرد: در مرحله نخست این طرح که با حمایت شهردار و شورای اسلامی کلانشهر تبریز اجرا شد نزدیک به سه هزار و ۷۰۰ نفر ثبت‌نام کردند که بخشی از آنان در بازه زمانی تعیین‌شده به خرید کتاب اقدام نمودند.

نصیربیگی با بیان اینکه در گام نخست، سقف خرید برای هر شهروند تا ۵۰ میلیون ریال با تخصیص ۴۰ درصد یارانه کمکی از سوی شهرداری پیش‌بینی شده بود، افزود: تراکنش‌ها و فروش ثبت‌شده در مرحله اول به نزدیک ۷ میلیارد تومان رسید و سهم شهرداری به طور کامل به دست‌اندرکاران پرداخت شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال گسترده شهروندان و تاکید شهردار محترم، گام دوم این طرح همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی برنامه‌ریزی شده و از امروز زمینه ثبت‌نام متقاضیان در سایت اختصاصی ketabyartabriz.ir فراهم شده است.

نصیربیگی با اشاره به جزئیات اجرایی گام دوم تصریح کرد: ثبت‌نام از امروز آغاز شده و تا ۲۴ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و خرید کتاب نیز از ۲۴ آبان تا دهم آذرماه انجام می‌شود. با توجه به محدودیت پذیرش در این طرح، اولویت با شهروندانی است که زودتر اقدام به ثبت‌نام کنند.

وی از اعمال برخی اصلاحات و ملاحظات جدید در گام دوم خبر داد و گفت: با هدف توجه کودکان و نوجوانان، محدوده سنی شرکت‌کنندگان در این دوره از ۱۰ سال به بالا پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان و نسل نوجوان نیز بتوانند از این یارانه برای تهیه کتاب‌های درسی و غیردرسی بهره‌مند شوند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری تبریز همچنین از پیش‌بینی تمهیدات ویژه برای مناطق کم‌برخوردار بر اساس تحلیل داده‌های مرحله نخست خبر داد و افزود: با رصد مناطق فعال در حوزه کتابخوانی و شناسایی مناطق محروم، سهمیه ویژه‌ای برای حضور پررنگ‌تر شهروندان این مناطق در نظر گرفته شده است.