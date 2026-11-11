به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه و در عملیات مشترک اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و امور منابع آب شهرستان دلگان، ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی روستای کلاکنتک که توسط افراد متخلف قطعه‌بندی و شخم‌زده شده بود، رفع تصرف شد.

این عملیات در راستای حفاظت از اراضی ملی و برخورد با تصرفات غیرقانونی انجام شد و یگان حفاظت منابع طبیعی با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، آثار تصرف و شخم و شیار اراضی را تخریب کرد.

یک حلقه چاه غیرمجاز مسلوب‌المنفعه شد

در بخش دیگری از این عملیات، یک حلقه چاه غیرمجاز در منطقه گل‌آباد با همکاری دستگاه‌های مرتبط پر و مسلوب‌المنفعه شد.

بر اساس اعلام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان، متخلفان این پرونده برای طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده به مراجع ذی‌صلاح فراخوانده شدند.