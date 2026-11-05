https://mehrnews.com/x3dwYn ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱ کد مطلب 7001235 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۱ شکوه شتردوانی در پهنه طلایی ریگزارهای دلگان دلگان- مسابقه کشوری شتردوانی با حضور شرکت کنندگان بومی و غیربومی در شهرستان دلگان برگزار شد. دریافت 42 MB کد مطلب 7001235 کپی شد مطالب مرتبط پلمب دو کارگاه قنادی در شهرستان دلگان آغاز برداشت ۷۵۰ تن ارزن در دلگان چهار گوشه سیستانوبلوچستان زیر پرچم ایران؛ از هامون تا مکران راهپیمایی مردم جلگه چاه هاشم دلگان در ۱۳ آبان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اقتدار ملی استوار است راهپیمایی ۱۳ آبان و اجتماعات شبانه تیری بر قلب مستکبران است همافزایی پنج استان برای بهبود خدمات بنیاد مسکن به محرومان جنوب شرق برچسبها پیست شتردوانی سیستان و بلوچستان شتر دوکوهانه شترسواری شهرستان دلگان
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