به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزایی، فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان، صبح یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید یداللهی شهرستان دشتیاری در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه تانکر کشنده مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها ۴۴ تن گاز مایع قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند که ارزش آن بنا بر نظر کارشناسان ۴۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

توقیف دو تانکر و دستگیری متهمان

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این رابطه دو دستگاه تانکر کشنده توقیف و دو متهم دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.