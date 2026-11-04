به گزارش خبرگزاری مهر، سیدطاها علوی روز چهارشنبه با تشریح جزئیات تسهیلات پیش‌بینی‌شده در فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: این اقدامات با هدف حمایت از صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی و جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از شرایط جنگی سال گذشته در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به نحوه اعمال تعدیلات مالیاتی افزود: سامانه امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت و موقعیت جغرافیایی کسب‌وکارها، تعدیلات قانونی مرتبط با خسارت‌های وارده را به‌صورت هوشمند و خودکار در محاسبه مالیات مقطوع و تعیین تعداد اقساط لحاظ می‌کند؛ بنابراین مؤدیان برای استفاده از این تسهیلات نیازی به مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی ندارند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه تسویه بدهی‌های مالیاتی سال‌های گذشته شرط استفاده از امکان تقسیط نیست، تصریح کرد: صاحبان مشاغل پس از تکمیل و ثبت فرم تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند متناسب با ضریب و میزان آسیب‌دیدگی فعالیت خود در شرایط جنگی، مالیات مقطوع تعیین‌شده را در بازه پنج تا ۹ ماه پرداخت کنند.

علوی همچنین از ایجاد امکان مقایسه هوشمند مالیات در سامانه خبر داد و گفت: در صفحه پایانی سامانه، جدولی بر اساس فعالیت‌های مشابه و درآمدهای فرضی ماهانه ارائه می‌شود تا مؤدیان بتوانند مبلغ مالیات مقطوع تعیین‌شده را با مالیات محاسبه‌شده بر مبنای نرخ‌های قانونی مقایسه کنند.

تخصیص مالیات اصناف به ۸۹ پروژه در آذربایجان‌شرقی

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود از تعریف ۸۹ پروژه عمرانی و خدماتی در استان در قالب سومین سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این پروژه‌ها یک‌هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را شفاف‌سازی محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و افزایش مشارکت مؤدیان در توسعه و آبادانی کشور عنوان کرد و افزود: صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان پروژه‌های تعریف‌شده در استان انتخاب کنند.

علوی با اشاره به حوزه‌های مشمول این طرح خاطرنشان کرد: ۸۹ پروژه استان در هشت حوزه شامل آموزش عمومی و فنی‌وحرفه‌ای، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات، امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی، آب، کشاورزی و محیط‌زیست، حمل‌ونقل و عمران شهری و روستایی، فرهنگ، ورزش و گردشگری و سلامت و رفاه اجتماعی تعریف شده است.

وی در پایان درباره نحوه دسترسی به فرم تبصره ماده ۱۰۰ گفت: مؤدیان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir و انتخاب بخش تبصره ماده ۱۰۰، فرم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ خود را مشاهده و مراحل لازم را تکمیل کنند.