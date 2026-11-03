به گزارش خبرنگار مهر، رضا صدیقی شامگاه سه‌شنبه در نشست اعضای فراکسیون گمرک، انبارهای عمومی و اموال تملیکی مجلس شورای اسلامی با مسئولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از راهکارهای مهم تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل پروژه‌های ضروری کشور دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی دولت در شرایط کنونی، بر ضرورت شناسایی و تعیین تکلیف دارایی‌های راکد و مازاد دستگاه‌های اجرایی و استفاده از منابع حاصل از آن برای تکمیل طرح‌های مهم و نیمه‌تمام تأکید کرد.

صدیقی با بیان اینکه ظرفیت مولدسازی در آذربایجان‌شرقی متناسب با نیازها و قابلیت‌های استان مورد استفاده قرار نگرفته است، خواستار شناسایی دقیق اموال مازاد دستگاه‌ها و هدایت درآمدهای حاصل از مولدسازی به سمت پروژه‌های اولویت‌دار همان دستگاه‌ها شد.

در این نشست، مسئولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز برای پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاعی از آذربایجان‌شرقی و تسریع در روند رسیدگی به آنها اعلام آمادگی کردند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در ادامه از تصویب و اختصاص یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مولدسازی دارایی‌های دولت برای پروژه بیمارستان ۱۵۰۰ تخت‌خوابی تبریز خبر داد و این تخصیص را گامی در مسیر تأمین منابع مالی این طرح مهم حوزه سلامت در شمال‌غرب کشور عنوان کرد.