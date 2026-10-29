مالیات ۲۵۲ هزار پرونده صنفی در کردستان صفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در مجموع، مالیات حدود ۸۹ درصد از مؤدیان مالیاتی کردستان، معادل ۲۷۲ هزار و ۶۷۷ پرونده، با احتساب پرونده‌های دارای مالیات صفر، کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به آغاز بارگذاری فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ افزود: این فرایند به‌صورت تدریجی در حال انجام است و تا نیمه آبان‌ماه تکمیل خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با بیان اینکه حدنصاب استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است، عنوان کرد: این تغییر موجب شده شمار بیشتری از صاحبان مشاغل بتوانند از امکان تعیین سیستمی مالیات و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این بخش بهره‌مند شوند.

فعله‌گری با تأکید بر لزوم حمایت از کسب‌وکارها در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی کشور ادامه داد: برای کاهش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی، امکان تقسیط مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ در بازه زمانی پنج تا ۹ ماه فراهم شده است.

وی اضافه کرد: استفاده از این تسهیلات به تسویه بدهی‌های مالیاتی سال‌های گذشته مشروط نیست و صاحبان مشاغل می‌توانند بدون تسویه این بدهی‌ها از امکان تقسیط مالیات مقطوع برخوردار شوند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان همچنین از پیش‌بینی تعدیلات مالیاتی برای مؤدیان آسیب‌دیده از جنگ خبر داد و گفت: این تعدیلات با توجه به نوع فعالیت، موقعیت جغرافیایی و میزان خسارت وارده، به‌صورت خودکار اعمال می‌شود و در محاسبه مالیات مقطوع و تعداد اقساط مؤدیان تأثیر دارد.

فعله‌گری با اشاره به غیرحضوری بودن فرایند بهره‌مندی از این حمایت‌ها، از صاحبان مشاغل خواست پیش از پایان آبان‌ماه با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir، فرم تبصره ماده ۱۰۰ خود را مشاهده و بررسی کنند.

وی تأکید کرد: مؤدیان باید اطلاعات درج‌شده در فرم، به‌ویژه مبلغ فروش، را با دقت بررسی کنند تا از بروز مشکلات و جرایم احتمالی ناشی از درج اطلاعات نادرست یا کتمان درآمد جلوگیری شود.