سیدطاها علوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای سومین سال طرح نشان‌دار کردن مالیات در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: امسال ۸۹ پروژه در هشت حوزه مختلف در استان تعریف شده که سهم مرند از این طرح، پنج پروژه در بخش‌های آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ورزش و امور عمومی و خدماتی است.

وی با تشریح جزئیات اعتبار پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های مرند گفت: ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای سه پروژه آموزشی شامل احداث و تکمیل مدارس ۶ کلاسه فارفار، زنجیره (رضا شهرداد) و کشکسرای (رحمان زهدی‌پور)، ۱۰ میلیارد تومان برای احداث سالن ورزشی یالقوزآغاج و ۲۲ میلیارد تومان برای احداث، نوسازی و توسعه اردوگاه مجرمان مواد مخدر و کاردرمانی مرند اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش مؤدیان در اجرای این طرح بیان کرد: در طرح نشان‌دار کردن مالیات، مؤدیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کرده و به‌صورت مستقیم در تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار مشارکت کنند.

علوی تأکید کرد: افزایش مشارکت مؤدیان مرند، امکان اختصاص منابع مالی بیشتر به پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان را فراهم می‌کند و به تسریع روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، آموزشی و خدماتی کمک خواهد کرد. این طرح همچنین با افزایش شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها، زمینه تقویت اعتماد عمومی را فراهم می‌کند.

وی آخرین مهلت مشارکت مؤدیان واجد شرایط در طرح نشان‌دار کردن مالیات را ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و یادآور شد: این فرصت هم‌زمان با پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده است.