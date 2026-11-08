به گزارش خبرگزاری مهر، سیدطاها علوی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای سومین سال این طرح در استان اظهار کرد: چهار پروژه شهرستان میانه در حوزه‌های حمل‌ونقل و عمران، آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ورزش و آب و محیط‌زیست تعریف شده‌اند که بخش عمده اعتبار آن‌ها به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص دارد.

وی افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۱۱ کیلومتر از باند دوم محور سرچم ـ میانه، ۸ میلیارد تومان برای احداث خانه تکواندو میانه، ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای تکمیل و تجهیز سالن ورزشی دانش‌آموزی و ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های مشارکتی تأمین آب آشامیدنی روستاهای شهرستان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر اهمیت مشارکت مؤدیان در این طرح تصریح کرد: مؤدیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات خود، به‌صورت مستقیم در تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار مشارکت کنند و نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی شهرستان داشته باشند.

علوی خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت مؤدیان میانه در طرح نشان‌دار کردن مالیات، زمینه اختصاص منابع مالی بیشتر به پروژه‌های اولویت‌دار را فراهم کرده و می‌تواند روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان را شتاب بخشد. این رویکرد همچنین به افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت مشارکت مؤدیان واجد شرایط در طرح نشان‌دار کردن مالیات و هم‌زمان با پایان مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است.