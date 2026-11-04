https://mehrnews.com/x3dwMx ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ کد مطلب 7000753 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و نهمین قرار شبانه یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و چهل و نهمین قرار شبانه برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 7000753 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما