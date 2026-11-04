به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن آیت‌ اللهی، شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با استناد به آیه ۴۵ سوره عنکبوت؛ «مثل کسانی که غیر خدا را تکیه‌گاه خود قرار دادند نباشید؛ خانه عنکبوت سست‌ترین خانه‌ها است.» گفت: وابستگی به غیر خدا ناپایدار است.

کارشناس مذهبی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها افزود: حضور مردم اثرگذار بوده است؛ شما همچون فرشتگانی بی‌بال در خیابان‌ها حاضر هستید.

وی از تحول ابزارهای مقابله گفت و تصریح کرد:اگر آن زمان اسلحه بود، امروز موشک است؛ می‌بینید که دشمنان یکی یکی به زباله‌دان تاریخ می‌پیوندند.

حجت‌الاسلام است اللهی با اشاره به تلاش ترامپ برای مقابله با ایران افزود:ما سلاحی داریم که شاخ آمریکایی‌ها را می‌شکند.

وی با بیان اینکه توهین های که به رئیس‌جمهور شهید داده بودند از جهالت بود، ادامه داد:برخی می‌گفتند او شش کلاس سواد دارد، در حالی که نمی‌دانستند او در کلاس خداشناسی، ایران‌شناسی، مردم‌شناسی و دشمن‌شناسی .و.آموخته‌های بسیاری دارد.

حجت‌الاسلام آیت‌اللهی ا تأکید بر اینکه راه‌های گوناگونی برای خدمت به اسلام و ایران وجود دارد، گفت: مهم آن است که این تلاش‌ها با نیت الهی و برای رضای خدا انجام شود.

وی افزود:کار برای خدا، انگیزه و پشتوانه حضور مردم در صحنه و ایستادگی آنان در برابر دشمنان است و می‌تواند به تقویت همبستگی و پایداری جامعه کمک کند.