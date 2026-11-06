به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی دهباشی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه در حرم مطهر آستانه اشرفیه با اشاره به سنت الهی امتحان و ابتلا در قرآن کریم اظهار کرد: یکی از سنت‌های الهی که در قرآن بیان شده، بحث امتحان و ابتلای الهی است؛ «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَکُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ»؛ مردم فکر کردند همین که ایمان بیاورند و شهادتین بر زبان جاری کنند، ما دیگر آن‌ها را رها می‌کنیم و امتحانشان نمی‌کنیم؟ این‌گونه نیست.

کارشناس مذهبی افزود: حتی انبیای الهی هم از این قاعده مستثنا نبودند؛ «وَإِذِ ابْتَلَیٰ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ». کسی محضر امام رضا (ع) آمد و عرض کرد آقا دعا کنید خدا مرا امتحان نکند؛ امام فرمود این دعایی است که هرگز مستجاب نمی‌شود. همه انسان‌ها در معرض امتحان الهی هستند و همه ما در طول عمرمان مورد امتحان قرار می‌گیریم.

وی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین ابتلائات و امتحانات الهی، بحث غیبت امام زمان (عج) است.

حجت‌الاسلام دهباشی با اشاره به روایتی از پیامبر گفت: وقتی پیغمبر اکرم (ص) در جمع اصحابشان نشسته بودند، سه مرتبه دعا کردند «اللهم لقنی اخوانی»؛ خدایا برادرانم را به من برسان. اصحاب عرض کردند مگر ما برادران شما نیستیم؟ حضرت فرمود نخیر، شما اصحاب من هستید؛ برادران من کسانی هستند که آخرالزمان می‌آیند، من را نمی‌بینند، امامشان را نمی‌بینند ولی ایمان می‌آورند؛ شما من را دیدید و ایمان آوردید.

سختی‌های دوران غیبت بسیار سنگین است

وی با اشاره به دو تعبیر روایی درباره سختی دوران غیبت اظهار کرد:حضرت فرمود در این دوران سخت، در دل شب تاریک، کندن خانه‌های درختی که خارهای بسیار سختی دارد با دست راحت‌تر است تا اینکه بخواهید دین خود را حفظ کنید. تعبیر دوم این است که در آخرالزمان زغال آتش را می‌توانی در دست نگه داری، دینت را؟ حضرت می‌فرماید زغال گداخته را در دست می‌توان نگه داشت، اما دینت را سخت می‌توانی نگه داری؛ چه دوران سختی است.

حجت‌الاسلام دهباشی ادامه داد: امیرالمومنین (ع) هم می‌فرماید در دوران غیبت، تحمل ضربت شمشیر بر مؤمن راحت‌تر است تا اینکه بخواهد یک درهم حلال در بیاورد. کاسبی‌ها را ببینید؛ هزار قسم می‌خورد و یکی اش راست است. در روایات دیدیم برای این دوران می‌فرمایند دو سوم مردم هلاک می‌شوند؛ دوران بسیار سختی است. عبور از دوران غیبت و رسیدن به دوران ظهور کار بسیار مشکلی است، اما نشد ندارد و راه‌حل برایش گذاشته‌اند.

وی با تطبیق این روایات با انقلاب اسلامی گفت: شما عزیزان پای کار نظام و دین و قرآن و اسلام و رهبری و شهدا هستید، اما ببینیم چه کسانی گمراه شدند. از هواپیمای حضرت امام، چند نفرشان اعدام شدند؛ عمامه‌ به‌ سرهایی که گمراه شدند.

اصلاح اعتقادات راه عبور از غیبت است

کارشناس مذهبی با بیان اینکه کسانی را می‌شناسیم که اهل دین و قرآن و نظام و حجاب بودند و ابتلای دوران غیبت آن‌ها را گرفتار کرد، راه‌حل عبور از سختی را با باور به حاضر و ناظر بودن امام زمان (عج)، اصلاح اعتقادات دانست و گفت: انسان مؤمن در این دوران سخت غیبت باید دائماً امام زمان (عج) را حاضر و ناظر خودش بداند. به امام زمان (عج) فرمودند «إنا غیر مهملین لشیعتنا»؛ یک لحظه شما را فراموش نمی‌کنیم. اگر انسان بداند امام زمان (عج) همیشه حاضر است، خطایی انجام می‌دهد؟ همان‌طور که در مکان‌های مجهز به دوربین مداربسته مراقب رفتار است، باید در لحظه لحظه زندگی امام زمان (عج) را حاضر و ناظر بداند.

وی با نقل حکایت سید کریم محمودی گفت: این کفاش ساده بازار تهران، علما و عرفای بزرگ تهران به محضرش می‌رسیدند و مشکلاتشان را حل می‌کرد وهر هفته محضر امام زمان (عج) تشرف داشت. وقتی از او پرسیدند اگر امام زمان (عج) نیامد چه می‌کنی؟ عرض کرد آقا به خدا جان می‌دهم. این یعنی همیشه امام زمان (عج) را در کاسبی خودش دخیل می‌دانست؛ پس اولین اعتقاد این است که امام زمان (عج) را حاضر و ناظر بدانیم.

حجت‌الاسلام دهباشی دومین اعتقاد را باور به واسطه فیض بودن امام زمان (عج) عنوان کرد و افزود: در این عالم هر چیزی که به ما می‌دهند از کانال امام زمان (عج) است؛ کسی که قرار است ما را به خدا برساند امام زمان (عج) است.

وی سومین اعتقاد نیازمند اصلاح را پذیرش نقش خود مردم در علت غیبت دانست و اظهار کرد: روایت از امام باقر (ع) یا امام سجاد (ع) است که خدا وقتی بر بندگان غضب کند، ما را از آن‌ها می‌گیرد و دسترسی‌شان به ما محدود می‌شود. در توقیع شریف امام زمان (عج) آمده شیعیان ما کارهایی انجام می‌دهند که ما دوست نداریم، لذا توفیق زیارت ما از آن‌ها سلب می‌شود.

کارشناس مذهبی با تأکید بر آمادگی برای ظهور گفت: در فلسطین و غزه و لبنان و در جنگ اخیر دیدیم آن چیزی که ما کم داریم آمادگی خودمان است.

وی تصریح کرد:اگر آماده باشیم قطعاً ظهور امام زمان (عج) اتفاق می‌افتد و دنبال نشانه‌ها نگردیم. مهم نیست ظهور این هفته باشد؛ مهم این است که ما آماده باشیم. اگر آماده باشیم همین هفته ظهور اتفاق می‌افتد و اگر آماده بودیم و ظهور نیفتاد، در عصر ظهور ان‌شاءالله برمی‌گردیم.

مشاهده عنایت امام زمان (عج) به این مملکت بویژه در جنگ اخیر

حجت‌الاسلام دهباشی با نقد تعبیر «جنگ رمضان» از قدرت ایمان مردم گفت و ادامه داد: این تعبیر درستی نیست؛ جنگ جهانی بود و همه استکبار عالم به جنگ ایران آمدند. دشمن برنامه داشت رهبر و فرماندهان را بزند، روز سوم مردم شورش کنند و یک هفته‌ای ایران نابود شود ،همه محاسبات دقیق بود، اما یک محاسبه‌ شان اشتباه بود و آن قدرت ایمان مردم بود.

وی با اشاره به حضور ۲۵۰ شبه مردم در میدان افزود: از قدرت حضور مردم روز هفتم جنگ دشمن درخواست آتش‌بس داد؛ قرار بود ۴۰ شب بزنند اما به التماس افتادند. موشک‌های ما چندین لایه پدافند را شکستند و به قلب اسرائیل برخورد کردند.

کارشناس مذهبی با بیان اینکه شما مردم از ابتدای انقلاب تا به امروز پشت اسلام و قرآن و نظام و رهبری و شهدا ایستاده‌اید، گفت:امیدواریم این انقلاب زمینه‌ساز انقلاب جهانی حضرت حجت (عج) باشد، ختم به دولت امام زمان و ظهور امام زمان (عج) قرار بگیرد.