سرهنگ مسیب محمدجانی در حاشیه برگزاری مسابقه رباتیک «در میدان» که به همت علمی و پژوهشی بسیج و گروه آموزش تخصصی رباتی ها در حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف (ع) برگزار شد، درگفتکو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این مسابقه علمی و مهیج با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای علمی و فناورانه، ایجاد انگیزه در میان نسل نوجوان و نونهال و تقویت مهارت تفکر خلاق و حل مسئله، با استقبال خوب شرکت‌کنندگان و خانواده‌ها همراه شد.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه با بیان اینکه در این مسابقه،شرکت‌کنندگان در بخش ربات‌های جنگجو، توانمندی‌ها و مهارت‌های خود را در طراحی، ساخت و هدایت ربات‌های کنترلی به نمایش گذاشتند، افزود: رقابت نزدیک و هیجان‌انگیز ربات‌ها، شور و نشاط قابل توجهی را در میان شرکت‌کنندگان و تماشاگران ایجاد کرد و فضایی پرشور و جذاب برای علاقه‌مندان به علم و فناوری رقم زد.

وی با بیان اینکه برگزاری این برنامه در فضای معنوی حرم مطهر امامزاده سلطان سید جلال‌الدین اشرف (ع) و همزمان با آغاز تجمعات شبانه، فرصتی مغتنم برای توسعه فعالیت‌هاست، تصریح کرد: این مسابقه علمی در کنار برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، بستری برای بروز خلاقیت، تجربه فعالیت‌های فناورانه و شناسایی استعدادهای نسل آینده فراهم کرد.

سرهنگ محمدجانی تقویت روحیه خلاقیت، کار گروهی، اعتمادبه‌نفس و توانایی مواجهه با چالش‌ها را از جمله اهداف آموزشی این مسابقه برشمرد و گفت:رباتیک غیر ساخت و هدایت یک ربات بستری عملی برای پرورش ذهن خلاق، آموزش مهارت‌های مهندسی و تقویت قدرت تحلیل و حل مسئله در کودکان و نوجوانان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه علمی و پژوهشی بسیج آستانه اشرفیه در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و مردمی فعالیت می‌کند، افزود: این ناحیه به دنبال فراهم سازی زمینه حضور پررنگ‌تر نوجوانان و نونهالان در عرصه علم، فناوری و نوآوری است.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه ادامه داد: مسابقه علمی رباتیک گامی مؤثر در راستای پیوند نشاط اجتماعی با فعالیت‌های علمی و فناورانه و فراهم سازی فرصت شکوفایی استعدادهای نسل آینده است.

وی با اشاره به ارزیابی عملکرد شرکت‌کنندگان که به پنج نفر برتر مسابقه جوایزی اهدا شد، تصریح کرد: این اقدام با هدف قدردانی از تلاش و توانمندی آنان و ایجاد انگیزه بیشتر برای ادامه فعالیت در عرصه علم، فناوری و رباتیک در میان نوجوانان و نونهالان انجام گرفت.