به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی ماندگاری عصر پنجشنبه در یادواره شهدای روستای درگاه شهرستان آستانه اشرفیه با اشاره به جایگاه والای شهدا اظهار کرد: مجلس شهدا، مجلس ترحیم نیست؛ بلکه مجلس اتمام حجت است، چراکه شهدا به ما نیاز ندارند، بلکه این ما هستیم که برای پیمودن مسیر سعادت به الگوگیری از شهدا نیازمندیم.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه شهدا با انتخاب آگاهانه مسیر بندگی به مقام قرب الهی رسیدند، افزود: خداوند در قرآن کریم از شهدا به عنوان کسانی یاد می‌کند که جان و مال خود را در مسیر رضایت الهی معامله کردند و به جایگاهی رسیدند که نزد پروردگارشان روزی می‌خورند.

وی با تشریح سه گروه در میدان مسابقه دنیا اظهار کرد: انسان‌ها در این میدان یا برنده‌اند، یا بازنده و یا تماشاگر؛ برندگان کسانی هستند که مسیر بندگی و اطاعت خدا را انتخاب می‌کنند، بازندگان در دام شهوت، ثروت‌اندوزی، شهرت‌طلبی و قدرت‌طلبی گرفتار می‌شوند و تماشاگران نیز با وجود شناخت حق، در لحظات حساس مسئولیت و تعهدی از خود نشان نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به نمونه‌هایی از بازگشت و انتخاب آگاهانه در تاریخ اسلام، به ماجرای حر بن یزید ریاحی در واقعه کربلا اشاره کرد و گفت: حر در صبح عاشورا مسیر خود را تغییر داد و با جدا شدن از جبهه باطل، به جمع یاران امام حسین(ع) پیوست؛ این اتفاق نشان می‌دهد تا پیش از پایان فرصت زندگی، امکان انتخاب مسیر درست برای انسان وجود دارد.

سه معیار برای برنده شدن در میدان زندگی

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر اینکه سن، جنسیت، تحصیلات و موقعیت اجتماعی مانعی برای رسیدن به سعادت نیست، سه معیار اصلی برنده شدن در میدان زندگی را برشمرد و تصریح کرد: اطاعت از خداوند و ولی خدا، خدمت به خلق و ایستادگی در برابر دشمنان، سه شاخص اصلی مسیر برندگان است.

حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به آیات قرآن کریم، انجام واجبات و پرهیز از محرمات را از الزامات اطاعت الهی دانست و گفت: در مسیر بندگی، حتی کوچک‌ترین لغزش‌ها نیز اهمیت دارد و انسان باید در تمام ابعاد زندگی، مراقب رفتار و انتخاب‌های خود باشد.

وی خدمت به مردم را از دیگر ویژگی‌های مسیر شهدا عنوان کرد و افزود: بزرگ‌ترین خدمت شهدا این بود که جان خود را فدا کردند تا انسان‌ها از جهل و گمراهی نجات پیدا کنند و امنیت و هدایت جامعه حفظ شود.

حجت‌الاسلام ماندگاری با اشاره به نقش شهدا در حفظ ارزش‌های اسلامی و ملی خاطرنشان کرد: شهدا با ایثار و فداکاری خود راه هدایت را برای دیگران هموار کردند و امروز نیز وظیفه ماست که با خدمت صادقانه به مردم، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

وی همچنین ایستادگی در برابر دشمنان را سومین شاخص برندگان میدان زندگی دانست و تأکید کرد: مؤمنان باید در برابر جبهه کفر و دشمنان دین و ملت استوار باشند و در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های الهی دچار سستی و عقب‌نشینی نشوند.

ضرورت دستگیری از نسل جوان

استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت توجه به نسل جوان و افرادی که ممکن است در مسیرهای نادرست قرار گرفته باشند، گفت: نباید با نگاه تحقیرآمیز به جوانان و افرادی که دچار لغزش شده‌اند نگاه کنیم؛ بلکه باید برای هدایت آنان دعا کنیم و با مهربانی و دلسوزی زمینه بازگشتشان را فراهم آوریم.

وی با اشاره به نقش دعا و هدایت الهی در تغییر مسیر زندگی انسان‌ها افزود: همان‌گونه که پیامبر اکرم(ص) برای هدایت مردم دعا می‌کردند، ما نیز باید به جای ناامیدی از افراد، برای هدایت آنان تلاش کنیم.

حجت‌الاسلام ماندگاری با بیان اینکه بی‌تفاوتی در برابر حق و باطل، انسان را در جایگاه تماشاگر قرار می‌دهد، اظهار کرد: نمی‌توان در مراسم مذهبی و یادواره شهدا حضور داشت، اما در عرصه عمل نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی، خدمت به مردم و دفاع از ارزش‌ها بی‌تفاوت بود.

وی با اشاره به مقام معنوی شهدا و روایت‌هایی از ایثار رزمندگان دوران دفاع مقدس، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت کوتاه عمر برای انتخاب مسیر درست تأکید کرد و گفت: شهدا با انتخاب اطاعت، خدمت و ایستادگی، برندگان واقعی میدان دنیا شدند و ما نیز باید تلاش کنیم در مسیر آنان گام برداریم و خود و نسل آینده را از بی‌تفاوتی دور نگه داریم.