https://mehrnews.com/x3dxn6 ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۵ کد مطلب 7002153 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۵ تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و یکمین شب اقتدار و مقاومت یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و یکمین شب اقتدار و مقاومت برگزار شد. دریافت 152 MB کد مطلب 7002153 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد رامیان؛ جلوهای از حضور شبانه مردم در صحنه کلاله در شب؛ حضور پرشور مردم در تجمع شبانه اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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