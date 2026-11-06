https://mehrnews.com/x3dxqC ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۴ کد مطلب 7002276 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۴ رامیان؛ جلوهای از حضور شبانه مردم در صحنه رامیان-مردم رامیان با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر بر همبستگی و ایستادگی خود در برابر دشمن تأکید کردند. دریافت 8 MB کد مطلب 7002276 کپی شد مطالب مرتبط عدالت اجتماعی در دیدگاه اسلامی به معنای برابری مطلق نیست منصوری: تجملگرایی و چشموهمچشمی موانع ازدواج و فرزندآوری است اجتماع مردم دیّر در شب ۲۵۱ اجتماع شبانه مردم انقلابی آبدان در شب ۲۵۱ تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و یکمین شب اقتدار و مقاومت سرما حریف مردم ارومیه نشد؛ ایستادگی در خیابان در موج ۲۵۱ قرار شبانه مردم سلماس در موج ۲۵۱ مقاومت ملی در خیابان برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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