https://mehrnews.com/x3dxqF ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۴ کد مطلب 7002278 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۴ کلاله در شب؛ حضور پرشور مردم در تجمع شبانه کلاله-مردم کلاله با حضور در تجمع شبانه، جلوهای از اتحاد و همراهی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 9 MB کد مطلب 7002278 کپی شد مطالب مرتبط مردم تفت همچنان پای کار ولایت و ایستادگی منصوری: تجملگرایی و چشموهمچشمی موانع ازدواج و فرزندآوری است اجتماع مردم دیّر در شب ۲۵۱ اجتماع شبانه مردم انقلابی آبدان در شب ۲۵۱ تجمع مردم یاسوج در دویست و پنجاه و یکمین شب اقتدار و مقاومت سرما حریف مردم ارومیه نشد؛ ایستادگی در خیابان در موج ۲۵۱ قرار شبانه مردم سلماس در موج ۲۵۱ مقاومت ملی در خیابان دویست و پنجاهویکمین شب تجمعات مردم هشتگرد برچسبها کلاله گلستان تجمع مردمی
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