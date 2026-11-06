به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه خبری آکسیوس اعلام کرد که کنگره آمریکا هفته آینده، هم‌زمان با بازگشت به جلسات کاری، با موج تازه‌ای از مطالبات برای شفاف‌سازی بیشتر درباره پرونده‌ جفری اپستین مجرم جنسی آمریکایی روبه‌رو خواهد شد. بر اساس این گزارش، این تحولات پس از پیروزی بزرگ دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر و وعده نمایندگان برجسته این حزب برای انجام تحقیقات جدید رخ می‌دهد.

وب‌سایت «آکسیوس» گزارش داد که توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه مخالف جریان اصلی حزب، قصد دارد هم‌زمان با بازگشت قانون‌گذاران به فعالیت‌های پارلمانی، از این موج تازه استفاده کند؛ آن هم در شرایطی که قرار است ژانویه آینده کنگره را ترک کند.

مسی روز پنجشنبه در پیامی اعلام کرد که با بازگشت مجلس نمایندگان به جلسات، تلاش‌ها برای به رأی گذاشتن «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» موفق خواهد شد و امضای ۲۱۸ نماینده موردنیاز برای تصویب این درخواست جمع‌آوری می‌شود.

پیش‌تر، رو خانا، نماینده دموکرات که با همکاری مسی رهبری این تلاش‌ها را بر عهده داشت، اعلام کرده بود که تعهدات کافی برای امضای این درخواست و حمایت از آن دریافت کرده‌اند؛ اما مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، تصمیم گرفت جلسات این مجلس را زودتر از موعد به پایان برساند.

پرونده‌ اپستین در سراسر دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بارها به موضوعی جنجالی در عرصه سیاسی تبدیل شده و در جریان کارزارهای انتخابات میان‌دوره‌ای نیز به‌طور چشمگیری مطرح بوده است. با دستیابی دموکرات‌ها به اکثریت مجلس نمایندگان، ممکن است در دوره پیش رو بررسی‌های تازه‌ای درباره نحوه برخورد دولت ترامپ با این پرونده‌ها صورت گیرد.

مسی و خانا در ژوئیه گذشته «قانون دوم شفافیت پرونده‌های اپستین» را بر اساس طرح قانونی قبلی خود ارائه کردند؛ طرحی که ترامپ در نوامبر سال گذشته آن را امضا کرده بود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ پیش‌تر تلاش کرده بود این روند را تضعیف کند.

این طرح قانونی به دادستان‌های ایالتی، دادستان‌های محلی و قربانیان اجازه می‌دهد در صورتی که اسناد به‌ طور غیرقانونی پنهان شده یا مورد سانسور و حذف قرار گیرند، علیه دادستان کل آمریکا اقامه دعوی کنند.

همچنین این طرح دادستان کل را ملزم می‌کند که در صورت درخواست قربانیان، اسناد مشخصی را بدون هیچ‌گونه حذف یا سانسور در اختیار آنان قرار دهد.

آکسیوس گزارش داد که با در دست گرفتن کنترل کنگره از سوی دموکرات‌ها در ژانویه آینده، بعید است این موج مطالبه‌گری فروکش کند؛ به‌ویژه آنکه دموکرات‌ها کارزار تبلیغاتی تهاجمی‌ای به راه انداخته‌اند و در آن جمهوری‌خواهان را به حمایت از عناصر فاسد و قدرتمند متهم می‌کنند.

این وب‌سایت افزود داده‌های پایگاه «اَد ایمپکت» نشان می‌دهد نامزدهای هر دو حزب و گروه‌های خارج از احزاب، از اول سپتامبر تا ۲۱ اکتبر گذشته، دست‌کم ۷۰ میلیون دلار برای تبلیغات تلویزیونی درباره پرونده اپستین، آزار کودکان و ادعاهای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان هزینه کرده‌اند.

رابرت گارسیا، نماینده دموکرات و ارشدترین عضو این حزب در کمیته نظارت مجلس نمایندگان، چهار اولویت تحقیقاتی را مشخص کرده است که در صورت به دست گرفتن ریاست این کمیته از سوی دموکرات‌ها، پیگیری خواهند شد. اولویت چهارم به پرونده اپستین اختصاص دارد.