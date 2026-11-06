به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد استفن میلر، معاون فعلی رئیس دفتر کاخ سفید از روز دوشنبه آینده مسئولیت ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده خواهد گرفت و جایگزین سوزی وایلز خواهد شد.

ترامپ با قدردانی از عملکرد وایلز در این سمت، گفت او به تیم سیاسی رئیس‌جمهور منتقل می‌شود.

وی همچنین میلر را یکی از مورداعتمادترین مشاوران خود خواند.

این تغییر مدیریتی چند روز پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و از دست دادن کنترل هر دو مجلس کنگره صورت می‌گیرد.