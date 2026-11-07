سردار حسن عسکری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کردستان در روز ۲۲ آبان‌ماه میزبان پیکرهای مطهر سه شهید والامقام دوران هشت سال دفاع مقدس خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم استقبال از این شهدا در سنندج افزود: پیکرهای مطهر این شهدای گرانقدر با حضور اقشار مختلف مردم استان مورد استقبال قرار می‌گیرد و برنامه‌های مرتبط با بزرگداشت مقام شهدا برگزار خواهد شد.

میزبانی اردوگاه شهید سلیمان خاطر از پیکر شهدا

جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با بیان اینکه پیکرهای مطهر شهدا در اردوگاه شهید سلیمان خاطر سنندج به خاک سپرده خواهند شد، گفت: این شهدا برای چند روز مهمان برنامه‌های معنوی و فرهنگی استان خواهند بود و پس از آن به استان‌های دیگر اعزام می‌شوند.

عسکری با تأکید بر اهمیت پاسداشت یاد و خاطره شهدا، حضور مردم در آیین استقبال و برنامه‌های بزرگداشت را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت دانست.