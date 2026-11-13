به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح جمعه با حضور گسترده مردم و مسئولان در شهر سنندج تشییع شد.

این سه شهید والامقام در زمان شهادت ۱۷، ۱۸ و ۲۷ ساله بودند که در دوران دفاع مقدس به فیض شهادت نائل آمدند و پیکرهای مطهرشان امروز بر دستان مردم شهیدپرور سنندج تشییع شد.

در این مراسم که از میدان آزادی آغاز شد و تا اردوگاه سلیمان‌خاطر سنندج ادامه یافت، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان حضور داشتند و با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.

همزمانی این مراسم با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، حال‌وهوای ویژه‌ای به آیین تشییع بخشیده بود.

پس از برگزاری مراسم و بدرقه پیکرهای مطهر این سه شهید، پیکر یکی از شهدای گمنام در اردوگاه سلیمان‌خاطر سنندج به خاک سپرده می‌شود.