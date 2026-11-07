به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله آقایارزاده عصر شنبه در آیین تجلیل از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی استان مرکزی اظهار کرد: مسائل و مشکلات متعددی از سوی تولیدکنندگان و فعالان حوزه صادرات استان مطرح شد و بخشی از دشواری‌هایی که شرکت‌های صادراتی با آن مواجه هستند، مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: خسارت‌های ناشی از تجاوز رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی به استان مرکزی، به‌عنوان یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی کشور قابل توجه است.

آقایارزاده تصریح کرد: امروز تولید در شرایطی دشوار و همراه با محدودیت‌های متعدد انجام می‌شود، اما همین که کشور با وجود فشارها و تهدیدهای گسترده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت بالای جمهوری اسلامی ایران و فعالان اقتصادی آن است.

عضو گروه مشاوران اقتصادی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: بارها در تحلیل‌های رسانه‌های خارجی مطرح شده است که بسیاری از کشورها در صورت قرار گرفتن در شرایط مشابه، با مشکلات جدی مواجه می‌شوند؛ با این حال، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی، مدیران، صنعتگران و تولیدکنندگان خود توانسته است مسیر فعالیت و تولید را ادامه دهد. این واقعیت، جلوه‌ای از تحقق شعار «ما می‌توانیم» است.

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم، کشور علاوه بر فشارهای اقتصادی، با حملات و تهدیدهای نظامی و همچنین حملات گسترده سایبری، از جمله حملاتی با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی، مواجه بوده است. با وجود همه این شرایط، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی همچنان پای کار کشور ایستاده‌اند و اجازه نداده‌اند جریان تولید و تأمین نیازهای مردم متوقف شود.

آقایارزاده تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های پدافند غیرعامل، استمرار تولید است. هنگامی که تولید داخلی فعال باشد، کشور در تأمین نیازهای اساسی و مقابله با تهدیدها از تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی افزود: با وجود تحریم‌های طولانی‌مدت و فشارهای اقتصادی، امنیت غذایی کشور حفظ شده و در تأمین کالاهای اساسی با کمبود گسترده‌ای مواجه نبوده‌ایم که این دستاورد حاصل تلاش تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مجموعه بخش‌های مرتبط با تولید و توزیع است.

تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحقق سیاست‌های اقتصادی کشور

عضو گروه مشاوران اقتصادی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در سال‌های گذشته بر موضوع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی گفت: طی ۱۸ سال گذشته، محور بخش مهمی از نام‌گذاری سال‌ها و رهنمودهای اقتصادی رهبر شهید انقلاب، تولید و حمایت از فعالان اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی بوده است.

وی بیان کرد: رهبر شهید همواره بر اهمیت نقش‌آفرینی تولیدکنندگان و کارآفرینان تأکید داشتند و معتقد بودند دولت نمی‌تواند تولیدکننده اصلی باشد، بلکه باید زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند.

آقایارزاده گفت: وظیفه دولت، تسهیل‌گری، حمایت و کمک به فعالان اقتصادی است تا بخش خصوصی بتواند با برخورداری از شرایط مناسب، ظرفیت‌های خود را در مسیر تولید، اشتغال و توسعه کشور به کار بگیرد. این رویکرد باید در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه گرفتاری‌ها و فشارهایی که در سال‌های اخیر بر آن تحمیل شده، این مرحله دشوار را پشت سر خواهد گذاشت و همان‌گونه که در سال‌های گذشته با همراهی مردم، مدیران و فعالان اقتصادی از شرایط سخت عبور کرده‌ایم، امروز نیز با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توانیم از این برهه تاریخی عبور کنیم.

ضرورت انتقال تجربه و تقویت نسل جوان در صنعت

عضو گروه مشاوران اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: استان مرکزی در بسیاری از حوزه‌های صنعتی، از استان‌های پیشتاز کشور بوده و بخش مهمی از این جایگاه، حاصل تلاش، سرمایه‌گذاری و فعالیت مستمر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

وی افزود: صنعتگران و کارآفرینان استان مرکزی با سال‌ها تلاش، مجموعه‌های تولیدی ارزشمندی ایجاد کرده‌اند که حفظ و توسعه آنها نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی مستمر است.

آقایارزاده تصریح کرد: نسل جوان، از جمله نسل زد و نسل‌های سوم و چهارم، امروز در مجموعه‌های صنعتی و تولیدی کشور مشغول فعالیت هستند و باید این باور و فرصت را داشته باشند که می‌توانند در آینده، همچون نسل‌های پیشین، مسئولیت اداره و توسعه این مجموعه‌ها را بر عهده بگیرند. سرمایه‌گذاری بر توانمندی جوانان و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر آنان در مدیریت و تولید، برای آینده صنعت کشور ضروری است.

وی افزود: عبور از شرایط کنونی نیازمند همدلی، همراهی و همکاری همه بخش‌هاست و دولت چهاردهم و مجموعه مدیران استان مرکزی در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار دارند و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و استمرار تلاش‌ها می‌توان از این مقطع دشوار نیز عبور کرد.