به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی پیش از ظهرشنبه در مراسم درس اخلاق مدیران شهرستان ساوه که با حضور پیکر مطهر یک شهید گمناموبرگزار شد با اشاره به آموزه‌های اخلاقی امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه، سه اصل حریت و آزادگی، غیرت و مردانگی و سلحشوری و مقاومت را از شاخصه‌های مهم اخلاق فردی و مدیریتی در جامعه اسلامی عنوان کرد.

وی با تبیین مفهوم حریت و آزادگی اظهار کرد: انسان نباید کرامت و ارزش وجودی خود را در برابر مطامع دنیوی ارزان بفروشد و مدیران نیز باید از هرگونه طمع‌ورزی، منفعت‌طلبی و تضییع حقوق دیگران پرهیز کنند.

امام جمعه ساوه با اشاره به اهمیت غیرت در زندگی فردی و اجتماعی افزود: غیرت به معنای پاسداری از حریم‌های اعتقادی، فرهنگی و ملی است و مسئولان باید در برابر نفوذ و زیاده‌خواهی بیگانگان هوشیار باشند و اجازه تعرض به ارزش‌ها و استقلال کشور را ندهند.

حجت الاسلام رحیمی همچنین مقاومت و سلحشوری را از دیگر ضرورت‌های جامعه امروز دانست و تصریح کرد: شرایط کنونی زمان سستی و غفلت نیست و باید با هوشیاری، تدبیر و آمادگی همه‌جانبه در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرد.

وی با تأکید بر جایگاه صنعت و تولید در اقتصاد کشور گفت: حمایت از تولید و صنعت از مهم‌ترین مصادیق جهاد مدیران است و مسئولان نباید در صدور مجوزها و رفع مشکلات واحدهای صنعتی تعلل کنند؛ چراکه پشت هر واحد تولیدی، معیشت شمار زیادی از کارگران و خانواده‌های آنان قرار دارد.

امام جمعه ساوه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهر صنعتی ساوه بیان کرد: حفظ فعالیت واحدهای تولیدی، حمایت از اشتغال و کمک به تداوم فعالیت کارخانه‌ها، اقدامی مؤثر در تقویت اقتصاد و اقتدار کشور است و مدیران باید با جدیت برای رفع موانع تولید تلاش کنند.

وی همچنین بر ضرورت هوشمندی و آمادگی در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان تأکید کرد و گفت: در کنار تدبیر و برنامه‌ریزی، باید با استواری و هوشیاری در برابر دشمنان ایستادگی کرد و اجازه زیاده‌خواهی به آنان نداد.

حجت الاسلام رحیمی، عمل به آموزه‌های اخلاقی را پیش‌شرط تأثیرگذاری توصیه‌ها دانست و تصریح کرد: مسئولان باید پیش از آنکه دیگران را به رعایت اصول اخلاقی و دینی دعوت کنند، خود در عمل به این ارزش‌ها پیشگام باشند.