مختار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی سنجش و پیمایش سلامت جامعه کار و تولید با مشارکت تیم‌های پرسشگری اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری واحدهای صنعتی استان در حال اجراست و تاکنون بخش عمده‌ای از فرآیند اجرایی آن به انجام رسیده است.

وی افزود: این پیمایش تاکنون در شهرستان‌های اراک، خمین، محلات، دلیجان، شازند، فراهان و تفرش اجرا شده و جمع‌آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه‌ها با همراهی مجموعه‌های صنعتی و مشارکت کارکنان ادامه دارد.

محرمانگی اطلاعات؛ اصل اساسی اجرای پیمایش

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت صیانت از حریم خصوصی کارکنان تصریح کرد: اطلاعات مورد نیاز این طرح از طریق تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری می‌شود و رعایت اصول محرمانگی و حفظ حریم خصوصی تمامی مشارکت‌کنندگان در تمام مراحل اجرای پیمایش مورد توجه قرار دارد.

احمدی ادامه داد: داده‌های به‌دست‌آمده از این طرح می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت سلامت جامعه کار و تولید ارائه دهد و زمینه شناسایی نیازها، مسائل و اولویت‌های بهداشتی و سلامت شاغلان را فراهم کند.

وی تاکید کرد: نتایج این پیمایش همچنین مبنای مناسبی برای تدوین برنامه‌های هدفمند سلامت‌محور، متناسب با شرایط محیط‌های کاری و اتخاذ راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت سلامت شغلی کارکنان خواهد بود.

سلامت نیروی انسانی؛ پشتوانه پایداری تولید

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه نیروی انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های بخش تولید به شمار می‌رود گفت: توجه به ابعاد جسمی و روانی سلامت کارکنان تنها یک ضرورت اجتماعی و بهداشتی نیست، بلکه از عوامل اثرگذار بر کیفیت فعالیت‌های شغلی، افزایش بهره‌وری و استمرار چرخه تولید محسوب می‌شود.

وی افزود: ارتقای سلامت جامعه کار و تولید نیازمند شناخت دقیق شرایط موجود و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های واقعی است و اجرای این پیمایش ملی می‌تواند گام مؤثری در جهت تقویت سیاست‌های حمایتی و بهبود شرایط سلامت در محیط‌های صنعتی استان باشد.