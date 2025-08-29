حمایت دولت از تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی دشوار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی شامگاه پنجشنبه در شورای اداری گلستان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: تمام مسئولان از نزدیک در جریان مشکلات اقتصادی کشور قرار دارند و به خوبی میدانند که در ماههای اخیر، به ویژه در زمینه تأمین برق و مشکلات مالی، فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد شده است.
وی افزود: با وجود تمامی چالشها و محدودیتها، در ۱۲ روز اخیر توانستیم بخش تولید کشور را تأمین کنیم، اما شرایط برای فعالان اقتصادی همچنان دشوار است و نیاز به حمایت و همراهی همه مسئولان و نهادها وجود دارد.
یوسفی با اشاره به اهمیت حمایتهای دولت از تولید گفت: دولت باید حمایتهای لازم را برای عبور از مشکلات اقتصادی به ویژه در بخش تولید انجام دهد. این حمایتها باید از خود دولت آغاز شود تا تولیدکنندگان بتوانند بدون مشکل به فعالیتهای خود ادامه دهند و هیچ خللی در تأمین نیازهای مردم به وجود نیاید.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی همچنین در مورد چالشهای قیمتگذاری دستوری گفت: در شرایط فعلی، قیمتگذاریهای دستوری و موانع مرتبط با آن آسیبهای زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است. این موضوع باعث شده کالاهایی که در حال تولید هستند یا تولید شدهاند، با مشکلات جدی مواجه شوند.
