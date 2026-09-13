حجتالاسلام مجتبی صداقت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت حضور فعال مساجد در عرصه رسانه و فضای مجازی، گفت: امروز جهاد تبیین یکی از مهمترین محورهای فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد هدایت است و این رویکرد باید در برنامههای امامان محله و مجموعههای مسجدی جریان پیدا کند.
وی افزود: جهاد تبیین صرفاً به بیان مطالب و تولید محتوای رسانهای محدود نمیشود، بلکه به معنای حضور آگاهانه و فعال در میدان مقابله با جریانهایی است که تلاش میکنند روایت خود را بر افکار عمومی تحمیل کنند؛ بنابراین نمیتوان نسبت به این میدان بیتفاوت بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه فضای مجازی یکی از عرصههای اصلی این مواجهه است، اظهار کرد: برای اثرگذاری در این فضا، نیازمند مشارکت گسترده مردم هستیم و مسجد میتواند نقطه آغاز شکلگیری این جریان مردمی باشد.
صداقت ادامه داد: ظرفیتهای فراوانی در مساجد و محلهها وجود دارد که اگر بهدرستی شناسایی و سازماندهی شوند، میتوانند در عرصه جهاد تبیین نقشآفرینی کنند. از این رو، فعال شدن نیروهای مسجدی در حوزه رسانه و فضای مجازی باید به یک حرکت جمعی تبدیل شود.
وی «قبس» را یکی از طرحهای بنیاد هدایت برای تحقق این هدف دانست و گفت: در این طرح تلاش میشود نیروهای مسجدی به کنشگرانی فعال در عرصه فضای مجازی تبدیل شوند تا هر فرد متناسب با توانایی و تخصص خود بتواند در روشنگری، تقویت امید و ارائه روایت صحیح از جامعه سهم داشته باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: جهاد تبیین متعلق به یک گروه خاص در مسجد نیست؛ امام جماعت، هیئت امنا، جوانان، بانوان، فعالان فرهنگی و حتی عموم نمازگزاران هر کدام میتوانند بخشی از این جریان باشند و با استفاده از ظرفیتهای خود به تقویت روایت درست و امیدآفرین از جامعه کمک کنند.
وی با اشاره به برگزاری نشست امامان محله استان یزد با محوریت طرح «قبس» گفت: در این نشست، ابعاد و اهداف طرح برای امامان محله تشریح شد و حاضران نیز درباره راههای استفاده از ظرفیت مساجد در حوزه رسانه و فضای مجازی به تبادل تجربه و ارائه ایده پرداختند.
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