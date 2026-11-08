به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله رضایی شب شنبه در سومین همایش تجلیل از خادمان و ذاکران حسینی یزد با عنوان «نخل عاشقی» اظهار کرد: باید قدردان کسانی باشیم که با عشق به اباعبدالله الحسین(ع)، خدمت به دستگاه سیدالشهدا(ع) را سرلوحه زندگی خود قرار داده‌اند؛ چراکه آزادگان جهان، فارغ از دین و مذهب، امام حسین(ع) را الگوی خود می‌دانند.

وی با اشاره به همزیستی مسالمت‌آمیز مسلمانان و زرتشتیان در یزد افزود: همشهریان زرتشتی ما احترام ویژه‌ای برای ایام محرم و صفر قائل هستند و گاهی به احترام این مناسبت‌ها، جشن‌های خود را به تعویق می‌اندازند؛ حتی برخی از آنان در مراسم عزاداری امام حسین(ع) حضور پیدا می‌کنند و بخشی از دسترنج و محصولات کشاورزی خود را به نذر آن حضرت اختصاص می‌دهند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی یزد با اشاره به خدمات یکی از خادمان باسابقه هیئت‌ها بیان کرد: شخصیت‌های متعددی حدود ۶۰ سال در مجالس سیدالشهدا(ع) به پذیرایی از عزاداران پرداختند و با وجود اشتغال و اعتبار در حرفه‌های مختلف، خدمت به مهمانان حسینی را با فروتنی انجام می‌داد.

وی ادامه داد: یکی از خادم قدیمی معتقد بود هر عزاداری که وارد حسینیه می‌شود، مهمان هیئت است و باید با احترام از او پذیرایی کرد؛ حتی بر این موضوع تأکید داشتند که نخستین چای مجلس به فرزندان حضرت زهرا(س) تقدیم شود.

رضایی با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد و نام پیشکسوتان هیئت‌های مذهبی گفت: این افراد با اخلاص و بدون چشمداشت، عمر خود را وقف خدمت به اهل‌بیت(ع) کردند و شیوه خدمتگزاری آنان باید برای نسل‌های آینده روایت و حفظ شود.

وی در پایان از مجموعه‌ها و هیئت‌های مذهبی مشارکت‌کننده در برگزاری سومین همایش «نخل عاشقی» قدردانی کرد و همراهی فعالان فرهنگی، رسانه‌ای، شهرداری و هیئت‌های مذهبی را در برگزاری این مراسم ارزشمند دانست.