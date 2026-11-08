به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری شب شنبه در سومین همایش تجلیل از خادمان و ذاکران حسینی یزد با عنوان «نخل عاشقی» و هم‌زمان با ایام فاطمیه، با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: ایشان همواره بر احیای مجالس عزاداری اهل‌بیت(ع) تأکید داشتند و در ایام فاطمیه نیز در منزل خود مجلس روضه برپا می‌کردند.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا افزود: به تعبیر امام راحل، هرچه داریم از امام حسین(ع) است و هیئت‌های مذهبی باید با تمام توان برای زنده نگه داشتن این مسیر تلاش کنند.

ناصری تصریح کرد: آیه «إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَیٰ وَفُرَادَیٰ» باید سرلوحه فعالیت‌های ما باشد؛ به این معنا که تمام حرکت‌ها، عزاداری‌ها، مداحی‌ها و خدمات اجتماعی باید با نیت الهی و برای رضای خدا انجام شود.

امام جمعه یزد با اشاره به اخلاص امام حسین(ع) در واقعه عاشورا بیان کرد: آن حضرت همه داشته‌های خود را در راه خدا تقدیم کرد و حتی در سخت‌ترین لحظات کربلا، رضایت پروردگار را بر هر چیزی مقدم دانست؛ این الگو باید در زندگی و خدمت ما به اهل‌بیت(ع) جاری باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تربیت نسل جایگزین هیئت‌های مذهبی گفت: ما رفتنی هستیم و نباید با رفتن نسل فعلی، جای خادمان و فعالان مجالس حسینی خالی بماند؛ بنابراین والدین باید فرزندان خود را از کودکی به مجالس بیاورند و برای آشنایی و مشارکت آنان در فعالیت‌های هیئت‌ها برنامه‌ریزی کنند.

ناصری خاطرنشان کرد: پیشکسوتان مذهبی یزد با برگزاری مجالس مستمر در شهرها و روستاها و جمع کردن کودکان و نوجوانان برای آموزش و روضه‌خوانی، نقش مهمی در تربیت نسل‌های گذشته داشتند و امروز نیز باید این شیوه تربیتی ادامه پیدا کند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت باقی گذاشتن فرزندان صالح به‌عنوان ذخیره معنوی انسان، از خانواده‌ها خواست فرصت تربیت دینی فرزندان را جدی بگیرند تا آنان ادامه‌دهنده راه اهل‌بیت(ع) و خدمتگزار مجالس حسینی باشند.