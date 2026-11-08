به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرامامی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال جاری، زمینه آزادی ۴۹ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در استان فراهم شده است؛ افرادی که به دلیل مشکلات مالی و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود، دوران حبس را سپری می‌کردند.

مدیر ستاد مردمی دیه سیستان و بلوچستان با اشاره به آثار اجتماعی آزادی این زندانیان افزود: بازگشت افراد به آغوش خانواده، علاوه بر پایان دادن به دوری و انتظار، می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده نقش مؤثری داشته باشد.

وی تأکید کرد: حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و کمک به آزادی افرادی که ناخواسته و به دلیل مشکلات مالی راهی زندان شده‌اند، فرصتی برای بازگشت آنان به زندگی عادی و کنار خانواده‌هایشان فراهم می‌کند.